Более 1,3 млрд руб инвестирует ЗАО «Береговое» в строительство последней очереди дома «Марсель». Четвертый «луч» будет состоять из 4 секций разной этажности.

Как сообщает пресс-служба застройщика, этажность будет варьироваться от 9 до 20 этажей. В четырех секциях разместятся 418 квартир площадью от 30 до 98 кв.м. Более половины из них будут двухкомнатными. Следующие по количеству — однокомнатные. Практически все квартиры будут иметь вид на реку. Более того, в секциях предусмотрено наличие коммерческих площадей.

Сообщается, что строительные работы на объекте начались в декабре. Старт продаж намечен на весну текущего года. Стоимость за квадратный метр стартует от 60 тыс руб. В настоящее время застройщик продолжает работы на третьем «луче». На данный момент в доме проживает около 600 семей.

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