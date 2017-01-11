СК РФ по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора строительной организации ООО «Креста». Она подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации.

По мнению следствия, руководитель компании создала фиктивную схему документооборота с организациями. В бухгалтерском учете отражались товары, услуги и работы, которые фактически не поставлялись и не выполнялись. Это повлекло за собой снижение налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль.

Ущерб, причиненный бюджету РФ, оценивается в 42 млн руб.

Расследование уголовного дела продолжается.

Справка:

Основным видом деятельности ООО «Креста» является капитальное строительство и ремонт помещений жилого назначения и социальной инфраструктуры по государственным и муниципальным контрактам.

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