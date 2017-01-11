Бизнес-книга месяца. Эрик Бертран Рассел. «Сейчас»

«КС» продолжает рубрику «Бизнес-книга месяца», в которой мы вместе с нашими читателями рассказываем о свежих новинках в области деловой литературы, а также осуществляем оценку их практической значимости. На этот раз на наш суд попала книга «Сейчас!» Эрика Бертрана Рассела. Своим мнением об этой книге с «КС» поделился директор компании «Диалогика» Артем Коваленко.

— Я прочитал много книг по самомотивации и личной эффективности, пробовал множество упражнений из каждой книги. Но всегда чего-то не хватало. Не хватало какой-то основы, стержня, на которой бы нанизывались все техники и инструменты личной эффективности. Недавно прочитал книгу, которую теперь я буду рекомендовать прочитать каждому — «Сейчас!» Эрика Бертрана Рассела.

Главную идею книги можно сформулировать так: Чтобы быть сконцентрированным на моменте «здесь и сейчас», важно развивать внутреннюю силу.

Момент «здесь и сейчас» — он про многое: и про то, чтобы по-настоящему радоваться жизни. Он и про максимальную концентрацию в рабочее время, чтобы достигать максимальных результатов. Почему концентрация на моменте «здесь и сейчас» так важна? У нас же есть тайм-менеджмент! Давайте рассмотрим ситуацию, что вы с вашим партнером решили устроить себе романтичный ужин в ресторане. И два разных варианта развития событий:

Вы половину вечера смотрели в свой смартфон Вы всё своё внимание посвятили своему партнеру, смартфон стоял на беззвучном режиме.

С точки зрения тайм-менеджмента, вы уделили одинаковое количество времени своему партнеру. Но с точки зрения внимания, в первом случае вы не были со своим партнером.

Тоже самое может быть и на работе: вы сидите на встрече с клиентом, он что-то вам рассказывает о своей проблеме, а вы, как будто бы его выслушивая, думаете о том, как разгрести непростую ситуацию с коллективом, дома или что-то другое. В итоге, вы не с клиентом!

Именно поэтому важно научиться быть в моменте «здесь и сейчас» — научиться фокусировать своё внимание на текущей ситуации, на текущем разговоре, чтобы вы были сконцентрированы на людях и всех событиях вокруг вас в ДАННЫЙ момент. Чтобы это было для вас действительно важным.

Чтобы жить в моменте «здесь и сейчас» Эрик Бертран Рассел провёл множество консультаций и понял, что необходимо развить свою внутреннюю силу. Для развития своей внутренней силы важно отказаться от 8 привычек «Нет» и внедрить в свою жизнь 8 привычек «Да».

8 привычек «Да»:

Верить в свои возможности. Банально внутри себя говорите фразу «Я могу. Я верю, что я могу» Четко определить свои ценности. Напишите 16 своих жизненных ценностей и после этого вычеркивайте по одной ценности, пока не останется 3. Это именно то, что будет для вас вектором и поможет принимать решения в непростые моменты Осознавать, что у вас всегда есть выбор. Вы должны перестать жить в иллюзии, что в вашей жизни всё предопределено. В любой ситуации у вас есть выбор. Бывает, сложно не отвечать обидчику. Но самое мудрое, что вы можете сделать — выйти из этой ситуации достойно, сохранив лицо. Не нужно отвечать тем же, что и сделали в вашу сторону. Смелость быть собой. Не бойтесь совершать ошибки, любую неудачу воспринимайте как шаг к желаемым для вас результатам. Будьте смелым быть собой, перестаньте пытаться оправдать ожидания других людей — всё равно у вас ничего не выйдет. Быть собой без оглядки на то, чего ждут от вас другие люди, — очень смелый шаг. Сделайте его! Быть ориентированным на решение. Стремитесь в любой ситуации видеть возможности, а не проблему. И после того, как определили возможность, действуйте. Сложная ситуация? Ищем не проблему, а возможность развития в этой ситуации. Нашли решение? — Сразу приступайте к реализации. Установите порядок. Наличие упорядоченности в ваших делах, записках, списке папок на компьютере снижает уровень стресса и позволит вам фокусироваться на одном деле. Многозадачность — миф, поэтому выполняйте одно дело за раз. Быть щедрым. Это означает делиться знаниями, опытом и тем, что у вас в достатке. Если у вас было одно яблоко, и у вашего партнера было одно яблоко, и вы ими поменялись, то 2 яблока в итоге и осталось. Но если вы обменяетесь идеями, то у каждого теперь будет по 2 идеи. «Разговор с умершими» — порой мысли о смерти заставляют по-другому посмотреть на обыденные вещи. Представьте, что вы умрёте через день. Лично я после этого начинаю радоваться даже обычной прогулке от офиса до дома. Предположите, что вам осталось жить совсем немного и понаблюдайте за своим внутренним ощущением и отношением к самим себе и окружающим.

8 привычек «Нет»:

Не ныть. Неудачники ноют, жалуются, чемпионы тренируются. Проблемы важно встречать лицом к лицу, без скулежа и нытья. Открыто и достойно. Понять, что случилось не так, где дал слабину. Вспомнить, где поленился, сделал ошибку. Сделать выводы и идти дальше. Не жалеть себя. Жалобы — это отказ от ответственности. Жалобы ослабляют вашу внутреннюю силу независимо от обстоятельств, и не важно, чем вы ее для себя оправдываете. Ваш мотив не имеет значения. Берите на себя ответственность за взлеты и падения на своем пути. Знайте, что вы хороши такими, какой вы есть: у вас достаточно ресурсов и сил для любого дела. Не критиковать окружающих. Говорите о людях хорошее. Если кто-то начинает критиковать в вашем присутствии не присутствующего человека, не поддерживайте, лучше отойдите. Не завидовать успехам других людей. Подумайте лучше о том, чему вы можете научиться у человека, который добился выдающихся результатов. Не ленитесь. Лень победить можно с помощью постановки целей и планирования. Ещё у меня работает фраза « если я сейчас ничего не сделаю, все окончательно рухнет». Создайте себе триггеры / внешние раздражители, которые будут возвращать вас в продуктивное состояние — например, установите будильник на смартфоне, который будет срабатывать в одно и тоже время каждый день. Стресс. Учитесь работать со стрессом. Приучите себя концентрироваться на одном деле и решать в один момент только одно дело. Даже если возникает куча непредвиденных форс-мажоров в один момент, оставайтесь внутренне спокойны. Внутреннее спокойствие позволит вам действовать быстро и эффективно. Не пытайтесь сделать всё сразу очень круто. Расставьте приоритеты и займитесь налаживанием своих дел в 2-3 сферах жизни. Перестать быть эгоистом. Меньше думайте о себе, больше думайте и делайте для людей. Проверено на себе — просто позаботившись о дедушке, придержав ему дверь, дало и мне массу позитива. В работе это также применимо — без фокуса на истинной потребности клиента вам будет достаточно сложно удовлетворить клиента.

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Присутствие в моменте сейчас. Если вы хотите научиться жить в настоящем, неприятные моменты — важнейшее испытание. Не о чем не жалейте. Каждый разговор важен. Каждый, КАЖДЫЙ разговор важен. Учитесь откладывать все свои дела в сторону и СЛУШАТЬ вашего собеседника. Превратитесь в слух, искренне попытайтесь настроиться на его эмоциональное состояние. Действительно ли вы искренни с собеседником? Пытались ли искренне (без условностей и обязательств) помочь ему решить какой-то вопрос/проблему? Сосредоточились ли до такой степени, что если бы рядом с вами разбился самолет, вы этого не заметили бы? Почаще задавайте себе вопрос «Что я чувствую прямо сейчас?». Назовите свои чувства Учитесь успокаивать себя, замедлять свой пульс. Найдите в Google «дыхание по квадрату» Используйте своё тело. Занимайтесь физическими упражнениями. Со своей колокольни крикну: займитесь триатлоном или бегом. При длительных кардиотренировках у вас мозг будет работать совершенно по-другому! «Интересное» состояние сознания после часовой беговой тренировки я вам гарантирую. Учитесь переключаться между ролями. 1) осознайте, что на работе вы — шеф, исполнитель, заказчик, а дома — муж, отец, сын и.т.д. Когда приходите домой, осознанно «включайте» в себе другую роль 2) чтобы не грузиться какими-либо рабочими делами, пока находитесь дома, сразу фиксируйте эти дела на листе бумаги / отправляйте себе заметки на рабочую почту — освобождайте свою голову от идей/мыслей, выгружайте их на внешние «носители» информации. И возвращайтесь к ним тогда, когда вам необходимо ими заниматься. Найдите свой оазис. Найдите то место, в котором вам очень хорошо ОДНОМУ. Чтобы посмотреть на свою жизнь отстраненно, получить удовольствие от того, что есть сейчас. Помните, что будут «откаты» назад в личном развитии. Это нормально. Двигайтесь маленькими шагами, постепенно. Главное — не останавливаться, главное — продолжать идти своей дорогой.

Применение вышеперечисленных практик позволило мне стать намного дисциплинированнее, сфокусированным на текущем моменте, я стал более эффективно и быстро решать рабочие вопросы, я улучшил отношения со своими друзьями, родителями.

Возвращаясь к началу статьи, могу сказать, что именно эта книга, на мой взгляд, даёт основу для будущих жизненных достижений. По сути, эта книга помогает создать силу воли, характер, бойцовские качества, которые помогут пройти сквозь сложные ситуации до поставленных перед вами целей.

Если вам понравились советы из этой статьи, рекомендую вам прочитать эту книгу самостоятельно и сделать свои выводы на основании оригинального текста. Приятного чтения и тренировки навыка присутствия в настоящем!

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