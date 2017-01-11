Суд временно отстранил от должности заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгению Нефедову. Напомним, что в отношении нее возбуждено уголовное дело о халатности, связанное с массовыми отравлениями спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Замминистра сейчас находится под подпиской о невыезде. Ранее рассмотрение ее дела откладывалась, поскольку Евгения Нефедова была госпитализирована.

Дело о халатности выделено в отдельное производство в рамках расследования массового отравления «Боярышником». По мнению следствия, в ноябре 2016 года подчиненные передали Евгении Нефедовой материалы, в которых сообщалось о незаконной реализации алкогольной продукции на одной из точек города. Следственный комитет считает, что в данном случае замминистра могла подать в суд для расторжения договора с арендатором. Но она лишь подписала очередное предупреждение. В итоге именно в этом павильоне в декабре этого года продавалось средство «Боярышник», которая стала причиной массовых отравлений.

Напомним, что также по делу о «Боярышнике» задержаны замглавы иркутского управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов и еще 21 человек.

Всего от отравления метанолом в Иркутске скончалось 76 человек. http://www.ksonline.ru/254312/kolichestvo-pogibshih-ot-upotrebleniya-surrogatnogo-alkogolya-v-irkutskoj-oblasti-uvelichilos-do-25-chelovek/

Одним из последствий трагических событий стал временный запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25%. http://www.ksonline.ru/258084/v-tomskoj-oblasti-izyato-bolee-50-litrov-alkogolnoj-produktsii/

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.