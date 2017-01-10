Задержана секретарь руководителя администрации главы республики Хакасия – председателя правительства региона. Она обвиняется в пособничестве в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает следственный комитет по республике.



Секретарь задержана в рамках дела о мошенничестве в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Преступление было совершено организованной группой из восьми человек, среди которых чиновники администрации главы региона, сотрудники ГКУ «Межведомственный центр организации закупок» и директора подконтрольных им коммерческих организаций. Объем похищенных бюджетных средств оценивается в 195 млн руб, что является особо крупным размером.

Ранее сообщалось, что по данным следствия, в 2015-2016 годах фигуранты дела закупали медицинское оборудование, лекарственные препараты и расходные материалы для нужд бюджетных учреждений здравоохранения республики по ценам, значительно превышающим среднерыночную стоимость.

А один из участников группы, являющийся должностным лицом, за способствование в заключении государственных контрактов с коммерческими организациями получил еще и взятку более 17 млн руб.

Секретарь руководителя администрации главы республики, задержанная по данному делу, помещена под арест. Остальные фигуранты ранее также были арестованы.

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