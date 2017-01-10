Планами предстоящей работы у себя на округах депутаты поделились с представителями пресс-службы заксобрания Новосибирской области.
Так, о начале строительства новой школы в Оби на 825 мест сообщил депутат заксобрания Новосибирской области Глеб Поповцев. Его коллега Алексей Александров заявил о том, что в этом году планируется окончание строительства первой очереди школы №155, а также включение в федеральную программу строительства еще двух школ его округа — в районе НГПУ и микрорайона «Европейский берег».
А заместитель председателя комитета заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Евгений Подгорный напомнил о том, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию первый гимнастический зал на улице Петухова и продолжать строить второй – на улице Лебедевского. «Мы полностью контролируем эту стройку, работы не останавливаются и в выходные дни» — заявил депутат.
В целом на исполнение наказов избирателей Новосибирской области в этом году планируется потратить порядка четырех миллиардов рублей.
Региональные депутаты анонсировали строительство новых школ и гимнастического зала в Новосибирске
Планами предстоящей работы у себя на округах депутаты поделились с представителями пресс-службы заксобрания Новосибирской области.