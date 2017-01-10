Планами предстоящей работы у себя на округах депутаты поделились с представителями пресс-службы заксобрания Новосибирской области.

Так, о начале строительства новой школы в Оби на 825 мест сообщил депутат заксобрания Новосибирской области Глеб Поповцев. Его коллега Алексей Александров заявил о том, что в этом году планируется окончание строительства первой очереди школы №155, а также включение в федеральную программу строительства еще двух школ его округа — в районе НГПУ и микрорайона «Европейский берег».

А заместитель председателя комитета заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Евгений Подгорный напомнил о том, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию первый гимнастический зал на улице Петухова и продолжать строить второй – на улице Лебедевского. «Мы полностью контролируем эту стройку, работы не останавливаются и в выходные дни» — заявил депутат.

В целом на исполнение наказов избирателей Новосибирской области в этом году планируется потратить порядка четырех миллиардов рублей.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.