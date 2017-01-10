При наступлении зимних холодов у жителей частных жилых домов, отапливаемых при помощи систем газового отопления, зачастую возникают проблемы с работой оборудования при перебоях в подаче электроэнергии. Иными словами, дома перестают отапливаться. Дело в том, что собственники частных жилых домов при проектировании систем газового отопления стараются сэкономить на обеспечении надежности работы систем газового отопления, и, как правило, не учитывают возможность отключения электроэнергии.

Полностью исключить случаи связанные с перерывом в электроснабжении невозможно, по причине возникновения аварийных ситуаций в электрических сетях. Такие отключения связаны с перегрузом оборудования в период низких температур, короткими замыканиями в сети у потребителей в виду использования несертифицированных обогревателей, повреждениями объектов электрических сетей сторонними лицами, которые при проведении несанкционированных земляных работ повреждают кабельные линии, при работе грузоподъемными механизмами в охранных зонах повреждают провода воздушных линий электропередач. Кроме того нередки случаи, когда люди не справившись с управлением автотракторной техники сбивают опоры линий электропередач.

Частный жилой сектор в соответствии с «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)» относится к потребителям 3 категории по надежности электроснабжения, перерыв электроснабжения которых возможен до 24 часов (п.1.2.21) на время аварийно-восстановительных работ. При таких перерывах в зимнее время может произойти «размораживание» систем отопления и к ним надо быть готовыми.

Решить проблему повреждения систем отопления в случае прекращения электроснабжения возможно за счет:

1. Наличия резервных источников отопления (дровяная, угольная печь);

2. Установки газовых котлов и систем отопления, не требующих электрической энергии;

3. Установки дополнительного источника питания.

Сегодня на рынке представлена целая линейка оборудования, предназначенная для резервирования систем электроснабжения. Это источники бесперебойного питания (ИБП), генераторы (бензиновые, дизельные), накопители электроэнергии и пр. Так же можно предусмотреть незамерзающие теплоносители, которые сохранят систему теплоснабжения жилого дома при отрицательных температурах.

Специалисты АО «РЭС» при проведении и планировании ремонтно-восстановительных работ на объектах электросетевого хозяйства учитывают погодные условия, и по возможности, не планируют работы с отключением потребителей в периоды аномально-низких температур. Однако, возникающие аварийные ситуации, требуют оперативного реагирования аварийных бригад АО «РЭС». Для проведения аварийно-восстановительных работ необходимо чтобы линии электропередачи и кабельные линии были обесточены. В связи с этим происходят внеплановые отключения потребителей. О плановых отключениях электроэнергии потребители заблаговременно информируются через ЕДДС Мэрии Новосибирска и муниципальных районов, а так же на сайте АО «РЭС» в разделе «ОТКЛЮЧЕНИЯ».

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