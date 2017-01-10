Сегодня вопрос объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса уже нашел свое решение: в столице и регионах создаются различные ассоциации и организации — по отраслям, интересам, местонахождению и т. д. В условиях нестабильной экономической обстановки кооперация стала еще более актуальной и востребованной. Кто, как и насколько эффективно представляет интересы предпринимателей в Новосибирске — в материале «КС».

Новосибирск не без оснований называют городом предпринимателей — в нем целое множество различных ассоциаций, они представлены как бизнес-клубами и отраслевыми объединениями, так и районными советами предпринимателей.

Действительно ли это нужно предпринимателям?

Сколько бы новых сообществ и ассоциаций ни появлялось в городе, всегда находятся те, кто не принимают в них никакого участия, а потому могут объективно оценить: стоит ли вообще становиться участником такого «союза»?

Заместитель генерального директора по маркетингу фабрики одежды «СИНАР» Людмила Овсянникова констатирует, что столь крупному и опытному игроку на рынке, как «СИНАР», вступать в ассоциации не имеет никакого смысла — поиск партнеров и сотрудничество с ними выстраиваются по инициативе самой компании, без посредников тех или иных профессиональных объединений. «Возможно, с помощью этих объединений имеет смысл собираться представителям малого бизнеса для тех целей, которые на начальном этапе развития в одиночку достигнуть трудно (например, купить большую партию ткани). Но, опять-таки, они могут собраться в такую группу и без вступления в ассоциацию, — поясняет Людмила Овсянникова. — На мой взгляд, каждый выживает как может. И если директору малого предприятия нужно поехать в Китай, он собирается и едет в Китай, занимается отгрузкой ткани и другими вопросами. И никакие ассоциации здесь роли не играют», — рассказывает спикер.

Директор и собственник BIZZARRO Валерий Зеленов не состоит ни в одной ассоциации и любые объединения признает исключительно на основе коммерческих интересов, поскольку «всё остальное — просто пустая трата времени». Показательны в этом отношении объединения промышленников Италии, которые группируют предпринимателей целых городов и регионов: «Средняя численность в предприятиях легкой промышленности Италии — 3,5 человека. Но за счет дополнения друг друга и разумного аутсорсинга целые регионы работают как один большой концерн, располагая широкими техническими и технологическими возможностями. Нет необходимости весь цикл делать в рамках одного предприятия. Да, наверное, можно как-то объединяться и лоббировать интересы отрасли или региона, но я не вижу таких примеров. Как правило, это сводится к созданию каких-либо новых бюрократических структур и дает возможность существованию любителей имитировать бурную деятельность», — делится мнением Валерий Зеленов.

Другой точки зрения придерживается генеральный директор швейной фабрики «Шанс» (г. Болотное) Надежда Мелехова, считая, что для малых провинциальных предприятий поддержка ассоциаций крайне важна. «Я не знаю, были ли организованы какие-то мероприятия ассоциациями легкой промышленности, но если бы у нас была информация, мы бы обязательно пользовались такими возможностями. Например, в Москве проходила выставка, в которой мы хотели участвовать, но нам предложили очень неудобное и невыгодное место для размещения стенда. Финансово мы не могли себе позволить что-то другое. Но, объединившись в итоге с другой компанией, мы решили эту проблему. Если бы профессиональные объединения информировали нас, это было бы большой пользой, а пока получается, что для нас эти ассоциации — формальность», — поясняет спикер.

Генеральный директор проектной компании ProSD Group Валерий Черкасов официально также не состоит ни в одном объединении, однако в 2012 году он основал «Новосибирский Коворкинг Центр», бизнес-модель которого заключалась в сдаче в аренду рабочих мест начинающим предпринимателям и фрилансерам. «Если взглянуть шире, то это был клуб по интересам, один из видов сообществ предпринимателей, где мы проводили обучающие мероприятия, события развлекательного формата и старались реализовывать совместные проекты. Я ни в коем случае не против таких объединений, но считаю, что основную пользу они приносят, когда предприниматель находится на старте и когда ему недостаточно мотивации и опыта. Когда его проекты становятся серьезными и масштабными, у него появляется интерес к нишевым объединениям, которые носят частный формат», — поясняет собеседник «КС».

С новосибирскими профессиональными объединениями активно и взаимно сотрудничает мэрия города. Председатель комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска Максим Останин рассматривает подобные организации в первую очередь как удобный информационный канал: «В них легче всего транслировать информацию, благодаря чему участие в мероприятиях сразу заметно возрастает». В то же время мэрия оказывает взаимную поддержку, предоставляя, например, техническую помощь в организации мероприятий, различных форумов и пр.

По словам собеседника «КС», предприятия Новосибирска объединяются по двум признакам: отраслевому и территориальному.

Объединенные по отраслям

Отраслевые ассоциации рождаются, как правило, из неформальных объединений и затем сплачиваются по интересам исходя из своих потребностей — например, проблемы регулирования ценообразования и качества, новые внедрения законодательства (тот же ЕГАИС) и др. Так, например, уже 15 лет на российском рынке существует организация «Опора России», которая была создана самими предпринимателями в столице и регионах и сегодня объединяет порядка 450 000 человек и около 110 отраслевых союзов и гильдий, имеет 85 региональных отделений и 10 зарубежных представительств.

По словам руководителя новосибирского отделения «Опоры России» Сергея Соколова, среди основных функций можно выделить «возможность непосредственного влияния на нормотворчество в сфере предпринимательства, внесение поправок в Налоговый кодекс, КОАП, регламенты контрольно-надзорных органов; защиту бизнеса от избыточного административного давления и противоправных действий; продвижение продукции и услуг на региональные рынки, инфраструктуру поддержки, государственный заказ и кооперацию».

Наличие федеральной платформы призвано позволить активно поддерживать местный бизнес через профильные министерства, банки-партнеры и др. Имея большое количество филиалов по всей стране, «Опора России» может поспособствовать предпринимателю в выходе на новые рынки, связавшись с тем или иным региональным отделением организации, которое располагает информацией о конъюнктуре местного рынка, его конкурентоспособности и особенностях ведения бизнеса на данной территории.

В планах организации на 2017 год — территориальное расширение внутри самого региона за счет открытия местных отделений в районах. Кроме того, Сергей Соколов отмечает, что в 2017 году планируется углубление в системную работу по обеспечению доступа предпринимателей к мерам финансовой, имущественной и информационной поддержки, а также способствование их вовлечения в сферу государственных и муниципальных закупок путем создания на базе Новосибирского отделения «Опоры России» соответствующих Центров решений.

На вопрос о будущем новосибирских ассоциаций предпринимателей Сергей Соколов отмечает, что, как подсказывают зарубежный опыт и здравый смысл, стремление предпринимателей объединяться — это вполне естественное их состояние. «По моему мнению, вне кризиса или же в его условиях нам, предпринимателям, полезнее держаться вместе и помогать друг другу, создавать кооперативные связи в производстве, в реализации своей продукции и услуг и обмене информации», — резюмирует Сергей Соколов.

Другой пример объединения по отраслевому признаку — еще совсем молодая Лига профессиональных имиджмейкеров по СФО, образованная в 2016 году как филиал Российской лиги.

По словам ее члена и одновременно профессора Любови Аверченко, идея создания относится еще к 80-м годам прошлого столетия, когда «в связи с новыми социально-экономическими условиями жизни общества понятие «имидж» стало предметом повышенного общественного внимания и научного анализа». Организация не столько помогает профессиональным имиджмейкерам, сколько выступает в качестве образовательного института. «Подготовка имиджмейкеров, преподавателей имиджелогии, сертифицированных консультантов по имиджу и профессиональных имиджмейкеров, повышение их квалификации, индивидуальные консультации, мастер-классы — это сегодняшние задачи Лиги профессиональных имиджмейкеров», — поясняет Любовь Аверченко.

Такая подготовка призвана позволить предпринимателям перейти на новый уровень профессиональной деятельности и стать участниками проектов Лиги (Международный форум «Бизнес и мода», «Семейная имиджелогия» и др.).

Среди других заметных отраслевых организаций можно выделить «Межрегиональную ассоциацию руководителей предприятий» (МАРП), о которой можно прочитать в этом же номере «КС», «Сибирскую Федерацию рестораторов и отельеров», «Коалицию владельцев малых торговых форматов и киоскеров» и др. Всего подобного рода ассоциаций в Новосибирске более десятка.

Объединенные локально

Еще одна причина объединения предпринимателей, по словам Максима Останина, — локация: в этом случае скооперированные участники решают вопросы формата местного уровня и договариваются о взаимном предоставлении информации о потенциальных возможностях на рынке, партнерах и конкурентах. В случае Новосибирска это районные Советы предпринимателей, которых всего насчитывается десять.

Здесь ситуация прямо противоположная в отношении отраслевых ассоциаций: некоторые Советы оказываются недействующими (например, в Кировском районе), другие — попросту формальными, а третьи — мертвыми (на телефонные звонки «КС» там не отвечали на протяжении нескольких дней, как, например, в Дзержинском районе). Кроме того, по словам руководителя СП Ленинского района Алексея Мельникова, в Новосибирске не все районные СП имеют юридическое лицо, они оформлены формально, кто-то из них действительно приносит пользу, но, как правило, на деле их функции сводятся к нулю, а изначально подразумевающиеся полномочия постепенно исчезают, превращая эти структуры в надзорные органы. «Обычно предприниматели напоминают о себе только тогда, когда им необходима помощь. Воспользовавшись ею, они добиваются поставленных целей и исчезают. Здесь, конечно, большую роль играет нехватка времени, которая не всегда позволяет бизнесмену участвовать в общественной деятельности», — рассказывает собеседник «КС».

Немалое значение имеет принудительный характер образования таких структур: СП Ленинского района был основан по инициативе Дмитрия Медведева в 2012 году. Для сравнения стоит отметить, что отраслевые организации формируются по инициативе самих предпринимателей. Другой особенностью непосредственно Ленинского СП может служить то, что его членами, как правило, являются бывшие военные, медицинские работники, врачи, которые теперь развивают собственное дело скорее как хобби, нежели прибыльный бизнес-проект. Крупные же игроки, по словам спикера, предпочитают устоявшиеся известные организации типа «Опоры России» или «Деловой России».

СП Заельцовского района юридически был оформлен в 2009 году, но свою работу начал еще за 12–13 лет до этого. По словам его руководителя Виктора Мокровицкого, за время своего существования Совету удалось консолидировать местных предпринимателей и способствовать формированию социального партнерства в районе. Среди учредителей — 14 человек, участников же по базе данных насчитывается порядка 2000 человек, а вот боевых активистов, по словам спикера, всего 25.

Идея создания организации принадлежит Владимиру Городецкому, который в 2007–2008 годы объехал все районы Новосибирска и поставил перед ними задачу решать вопросы не только политические, но и «хозяйственные».

На сегодня функция Совета, в основном, информационная: это освещение различных мероприятий как города, так и страны, рассылка информации, а также участие в социальной работе района (ремонт помещений, шефство над детскими домами, посещение школ и т. д.). Всплеск вступления новых членов всегда наблюдается во время грандиозных, культовых мероприятий города, например, экономических форумов.

По словам Виктора Мокровицкого, роль районных организаций постепенно снижается, этому способствует, в частности, и развитие деятельности комитета по поддержке и развития МСП, «на который решили переложить массу ответственности». Поэтому в ближайшем будущем в планах у руководства организации — исправить этот перекос.

Совершенно иная ситуация сложилась в СП Советского района, который был основан по инициативе мэрии. Как рассказывает Олег Киселев, всем предпринимателям района Совет предлагает организационную и юридическую поддержку в устранении административных барьеров со стороны контрольно-разрешительных органов района. «Также мы информируем предприятия о мерах поддержки МСП, осуществляемых субъектом Федерации, мэрией и районными властями, и предлагаем предприятиям участие в оценке регулирующего воздействия нормативных актов, касающихся деятельности предприятий», — поясняет Олег Киселев.

Также Совет проводит заседания комиссии по внедрению инновационных разработок в городском хозяйстве Новосибирска, на которые приглашаются службы и комитеты мэрии для экспертной оценки о необходимости внедрения таких инноваций в деятельность предпринимателей. В рамках комиссии проводится работа по размещению временных торговых объектов на территории района.

Несмотря на такую широкую сферу работы руководства Совета, количество обращений предпринимателей снизилось, это связано с кризисными явлениями в экономике страны, которые сдерживают рост потребительской активности и платежеспособного спроса на услуги предприятий района.

Однако это вовсе не значит, что работа Совета должна застаиваться или сходить на минимум, всё ровным счетом наоборот. «В планах у нас — работа с доступными инструментами развития предпринимательской деятельности в области и мэрии (Общественные советы при прокуратуре района и области, вовлечение предпринимательского сообщества в работу Общественных советов при Минэкономразвития и Министерстве промышленности области). Также предусмотрена работа в комиссиях по оценке регулирующего воздействия при Новосибирской области и мэрии города и участие в разработке программы поддержки малого предпринимательства», — заключает Олег Киселев.

А какие сообщества есть у мэрии?

Нужно отметить, что мэрия не только сотрудничает с объединениями, но и организовывает их на базе собственных ресурсов. Так была создана общественная организация «Сделано в Новосибирске», или сообщество сообществ, как выразился Максим Останин, куда вошли представители различных общественных организаций и предприятий. Свое детище мэрия расценивает в первую очередь как информационный и навигационный канал, он позволяет как транслировать актуальную информацию большому количеству участников, так и указывать предпринимателям на сегодняшние возможности. Результат уже есть: посещаемость и количество мероприятий повысились, а количество тех, кто желает получить субсидии, продолжает расти.

Другой инструмент сплочения предпринимателей — группа в мессенджере Telegram, которая сегодня насчитывает порядка 200 человек из 30 сообществ и объединяет предпринимателей, руководителей и других представителей местной бизнес-среды.

По словам Максима Останина, новосибирские ассоциации и сообщества предпринимателей так или иначе стимулировали и продолжают стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в городе. Об этом, в частности, говорит статистика. Количество предпринимателей в Новосибирске, по данным мэрии, неуклонно растет: если в 2012–2013 гг. их было порядка 96 000, то в 2015-м эта цифра поднялась до 110 000. Пик роста пришелся на конец декабря 2014 года. Причем, по словам собеседника «КС», рост наблюдается не только формальный — МСБ выполняет и важную социальную функцию, задействуя 40% от трудоспособного населения города. Во многом это достигается путем формирования надлежащих условий для ведения бизнеса, чему, в частности, как раз и способствуют многочисленные объединения и сообщества предпринимателей.

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