Президиум генсовета ЕР одобрил кандидатуру главы новосибирского исполнительного комитета. Официальное назначение получила Юлия Швец, которая год проработала в статусе и.о. руководителя регионального исполкома.

Президиум генсовета ЕР согласовал кандидатуру главы исполкома новосибирского регионального отделения. Утверждение Юлии Швец в этом качестве произошло 29 декабря 2016.

Напомним, что Юлия Швец год исполняла обязанности руководителя исполкома новосибирского отделения ЕР. Двум ее предшественникам не удавалось добиться официального утверждения от федерального руководства. Так Сергей Харламов проработал и.о. с декабря 2014 по сентябрь 2015 года. Его сменила Ольга Беликова, которая исполняла обязанности главы исполкома всего месяц перед тем, как ее попросили покинуть должность.

Дольше всех новосибирским исполкомом «Единой России» руководил бывший депутат заксобрания — в настоящем министр здравоохранения Новосибирской области — Олег Иванинский — с 2007 по 2010 годы. С 2010 по 2011 годы главой исполкома был нынешний депутат Госдумы, руководитель межрегионального координационного совета «Единой России», член президиума новосибирского политсовета ЕР Виктор Игнатов. Его сменил экс-депутат законодательного собрания Новосибирской области, председатель совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Пингасов. С 2012 до 2014-й главой исполкома был экс-депутат заксобрания Новосибирской области Сергей Субботин.

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