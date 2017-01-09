В бюджете Омской области на 2017 год предусмотрено 25 млн руб. на подготовку к участию в конкурсе по предоставлению субсидий бюджетам субъектов на создание инфраструктуры индустриальных парков. Средства пойдут на аудит земельного участка, подготовку концепции, мастер-плана и бизнес-плана. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

Речь идет о проекте индустриального парка «Солнечный». Планируется, что площадь государственного промышленного парка составит 208 га. Объем необходимых инвестиций оценивается в размере 1,4 млрд руб. Основными направлениями работы должны стать пищевая и деревообрабатывающая промышленность, складская логистика и машиностроение. На данный момент о желании стать резидентами будущего парка заявили 20 организаций: как новые, так и филиалы действующих.

Федеральное финансирование мероприятий по созданию инфраструктуры индустриального парка может составить порядка 250-300 млн руб. в год, то есть всего до одного миллиарда рублей.

Напомним, что в 2016 году работы по созданию индустриального парка были приостановлены. Это было связано с недостатком средств.

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