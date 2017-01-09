Активисты, выступающие за установку в Новосибирске памятника Иосифу Сталину, опубликовали текст письма от мэра города Анатолия Локтя, в котором он предлагает рассмотреть размещение бюста на другой территории.



«Мэрия города Новосибирска не отказывает в размещении памятника И.В. Сталину, а соблюдает установленный порядок по рассмотрению и согласованию элементов монументально-декоративноо оформления на территории города Новосибирска, приниая во внимание решение хуожественного совета…», — говорится в письме, подписанном Анатолием Локтем.

Инициаторы проекта поясняют, что письмо пришло им в ответ на обращение к председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову. «Также сообщаем, что в конце декабря ушедшего, 2016 года нас пригласили в мэрию для согласования вопроса о месте размещения памятника. Нам пояснили, что на размещение памятников на аллее Красного проспекта (Центральной улице города) «наложено табу»… Но обещают обсудить альтернативные площадки. Посмотрим, что предложат нам чиновники», — уточняется в группе «Памятнику И.В. Сталину в Новосибирске – Быть!»

На сегодняшний день планируется, что активисты скорректируют проект и вновь обратятся в мэрию не раньше февраля 2017 года. При этом новую площадку также надо будет рассмотреть на заседании Художественного совета Новосибирска.

Между тем, необходимые для изготовления бюста средства уже практически собраны. Согласно отчету на 1 января, инициаторам удалось собрать 178 тыс руб. Сам бюст стоит 180 тыс руб., также требуются затраты на гранитный постамент и орден «Победа» для оформления памятника. При этом предоплата уже внесена и скульптор Павел Марков приступил к изготовлению памятника.

Напомним, что в инициативную группу входят представитель новосибирского общественного движения «За Сталина» Алексей Денисюк, член Российской коммунистической рабочей партии Олег Мецлер, участник Российского коммунистического союза молодежи Павел Красавин и еще ряд новосибирцев. Изначально предполагалось, что памятник будет установлен в Сквере Героев Революции, однако художественный совет Новосибирска отказал в этом, поскольку парк является объектом культурного наследия. В качестве альтернативного места активисты предложили площадку на аллее Красного проспекта возле стелы «Героям Великой Отечественной Войны», однако эта точка также не была согласована.

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