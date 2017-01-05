Подводя итоги 2016 года, «КС» предлагает вашему вниманию наиболее заметные интервью, выходившие на страницах издания — в каждой из основных рубрик.

ВЛАСТЬ/ЭКОНОМИКА

Василий Пронькин, заместитель председателя регионального правительства, министр сельского хозяйства Новосибирской области

— Мне кажется, самое главное, что нужно сделать каждому — наконец, перестать жалеть село. Я всю жизнь прожил в деревне и точно знаю, что жалость — самое последнее, что нужно селу. Как правило, ею пользуются не простые люди, а руководители, перестающие платить зарплату. Мне очень импонирует, что вектор работы областного Минсельхоза совпал с федеральным, поэтому надеюсь, что ситуация в сельском хозяйстве начнет меняться. Отдельные примеры уже есть.

Анатолий Соболев, заместитель губернатора Новосибирской области

— Большого спорта не бывает без массового. Поэтому чем больше у нас будет малого и среднего бизнеса, тем выше вероятность появления еще одного флагманского проекта (в рамках программы реиндустриализации). Массовость – это некий «питательный бульон», и чем больше его, тем больше народа можно накормить. А если кастрюля пустая, можно сколько угодно искать, но вряд ли там что-то выловишь. Если говорить о конкретике, то «флагманские проекты» — это своего рода «экономические чемпионы», способные придать существенную динамику развития экономике региона и государства уже в среднесрочной перспективе.

Александр Тимошенко, руководитель межрегионального управления федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по Сибирскому федеральному округу

— Хорошо прийти на все готовое: есть помещение, есть люди, сел и руководи дальше. А здесь ничего не было. Наше управление создавалось с нуля. Нужно было оборудовать кабинеты, проложить внутреннюю локальную сеть и поставить компьютеры, организовать защищенную связь с Москвой, начать взаимодействие с кредитными и другими организациями, наладить взаимодействие с другими органами государственной власти. В общем, выстроить работу в этом направлении. С нуля создавать всегда архисложно.

Сергей Гаврилов, начальник управления федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области

— На постоянном контроле ФАС держит стоимость горюче-смазочных материалов, авиакеросина. В случае, если зафиксирован рост цен, мы устанавливаем причину, по которой он произошел, проверяем поставщиков, просчитываем издержки, изучаем конъюнктуру на рынке. Особое внимание электро- и газоснабжению, водоснабжению и водоотведению, рынку жилищно-коммунального хозяйства, сфере информационных технологий, IT-услуг. Именно на услуги ЖКХ поступает много заявлений от юридических и физических лиц.

Елена Гончарова, руководитель Контрольно-счетной палаты Новосибирской области

— Политики могут позволить себе эмоциональные оценки, но не аудиторы Контрольно-счетной палаты. Меня иногда упрекают в том, что я могу в спокойном тоне говорить о жутких вещах. Аудиторы – тоже люди, но эмоции – плохой советчик при осуществлении контроля. Мы должны руководствоваться принципами законости, объективности и независимости контроля. В случае с технопарком, как мне кажется, депутатам не хватило с моей стороны именно эмоциональной оценки – о том, что его работа неэффективна. В рассматриваемом случае мы не можем так сказать, хотя были ситуации, где аудиторы делали вывод, что бюджетные средства потрачены неэффективно.

ПОЛИТИКА



Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края

— Конечно, мост нужен Новос ибирску — лишним он точно не будет. Предлагаемое место строительства вполне адекватное. Но при этом я убежден, что мост через реку не может быть платным. Пока нет такого спроса, такой технологии, которая бы заставила платить людей деньги, когда рядом есть еще два бесплатных подобных сооружения. У платного моста поток транспорта будет настолько маленький, что в принципе он не сможет окупить никаких инвестиций. В лучшем случае собранных денег хватит на обслуживание, но никак не на восполнение затрат. Областной бюджет сейчас тоже вряд ли сможет реализовать такой проект, поэтому строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске — дело не ближайшего времени.

Анатолий Быков, красноярский бизнесмен и политик, бывший председатель Совета директоров Красноярского алюминиевого завода

— В 90-е годы я много времени проводил в Америке. Мой офис располагался по соседству с офисом Дональда Трампа, через два дома. Ребята нас познакомили. Он вел строительный бизнес. Я тогда занимался алюминиевым заводом, и я предлагал ему построить завод по переработке алюминия. Так ни до чего мы не договорись, но познакомились. Он тогда подарил мне галстук. Я говорил, если победит на выборах, я его достану. Вот, достал. Трамп — деловой человек, который серьёзно занимался бизнесом. Два раза опускался, два раза поднимался. Это не просто так. Он знает законы предпринимательства, с ним не получится играть в кошки мышки.

Александр Карелин, трехкратный чемпион Олимпийских игр, депутат Государственной думы РФ

— За все, что происходит — как родит земля, насколько тучны стада — отвечает сегодня «Единая Россия». Переключение внимания мы увидели после муниципальных выборов, когда в областном центре выбрали мэра-коммуниста. Раньше были ямы «Единой России», а теперь — это просто новосибирские ямы. Если бы я не сомневался в своих шансах, я бы взял и попросил сразу меня назначить на первое место по одному из округов. А я намеренно поехал, встретился с жителями на округе, не пренебрег возможностью, в том числе, поучаствовал в дебатах.

Юрий Петухов, первый заместитель губернатора Новосибирской области

— Безусловно, моя работа в правительстве отличается от того, чем я занимался на посту председателя региональной избирательной комиссии. Сфера, которую я сейчас курирую, широка. Приходится в каждое направление погружаться, изучать детали — такой у меня принцип. Все это требует времени. Много нового для себя открыл. В том числе, некоторых людей открыл с новой стороны. Одних — с лучшей, других — наоборот. Но эта работа — интересна, хотя и очень ответственна.

Валерий Шварцкопп, вице-мэр Новосибирска

— Человек, попавший в номенклатуру мэра, должен быть готов в любую минуту освободить свой пост. Так что после выборов заявление об увольнении было мной написано. Объективности ради, я должен подчеркнуть: я никого тогда не просил за меня заступаться. Более того, к некоторым общественникам я обращался с просьбой этого не делать. Я, безусловно, благодарен людям за их поддержку, но в тот момент для меня было важно, какая оценка моей работе будет дана с профессиональной точки зрения. А если новый мэр не уверен в моей компетенции, ничего страшного — разойдемся.

БИЗНЕС

— Импортозамещение — это в большей степени «кивок» в нашу сторону, что мы выбрали верный вектор развития. Помню, когда открылся «Фенимор Купер», многие местные рестораторы с ухмылкой говорили, мол, «Бурковский по-прежнему пытается «пропедалировать» российские продукты». Однако я считаю, что именно локальный продукт нам наиболее близок. По каким блюдам в поездках или после них вы скучаете чаще всего? Верно, по картошечке, борщам, котлеткам, рыбе. И когда сегодня я слышу, как некоторые рестораторы заявляют проекты с сибирской кухней как собственное ноу-хау, я улыбаюсь.

Анатолий Степанов, генеральный директор компании «Соколово», председатель совета Ассоциации руководителей сельхозпредприятий Новосибирской области

— Раньше все был просто: покупались черный горошек, лавровый лист, кориандр, мускатный орех и другие специи — из Индии, Африки, а в Новосибирске производились нужные смеси. Таким образом, мы знали, из чего были созданы эти композиции. А потом появились готовые смеси, например, «Докторская колбаса», состав которых никто не знал. Сейчас с улыбкой вспоминаю, когда представители проверяющих служб как-то нашли в колбасе мясной бульон. Я им сказал: «Радуйтесь, что это мясной бульон, а не вода с усилителями вкуса».

Лев Бухгейм, руководитель завода светодиодного оборудования «Лампирис»

— По итогам прошлого года четко вырисовалась насущная проблема — качество заказчиков. Они вроде бы и есть, но при этом мало кто понимает, что хочет получить, и еще меньше тех, кто может за это заплатить. Причем не платят даже, казалось бы, надежные партнеры. Государственные структуры пользуются общим кризисным фоном, чтобы до последнего оттянуть платежи по обязательствам либо вообще не заплатить. Отсюда идет цепная реакция: глядя на то, как выполняет свои обязательства государство, все остальные тоже не платят, причем в геометрической прогрессии. Если, например, пять компаний не заплатили друг другу, то сумма просроченных обязательств вырастает кратно, что отражается и на выплатах заработных плат, и на увольнениях, и на закупках, и на сбыте по всей цепочке. Это в конечном итоге ведет к ухудшению всех показателей деятельности.

Игорь Шашкин, директор по развитию франчайзинга «Русской фитнес группы»

— Фитнес — это точно именно тот рынок, который еще долго будет развиваться. В том числе потому, что сейчас в России очень низкие показатели вовлеченности клиентов. В нашей стране услугами фитнес-центров пользуется лишь 2% населения, в Москве эта доля составляет 6%, и это дает огромный потенциал для дальнейшего развития. Если речь идет о запуске нового клуба, то первое время он живет за счет продажи клубных карт. Спустя какое-то время он уходит в другую нишу, и основной заработок формируется на допуслугах. Сервисная составляющая здесь тоже имеет значение. Важно продавать не просто членство в клубе, а результат, который способен достичь человек: сбросит ли он вес, наберет ли мышечную массу, получит ли необходимый пул знакомств, и т. д.

Роман Автухов, сооснователь сети реалити-квестов «выХод»

— У нас была цель открыть 2 квеста, а для полного счастья, максимум 4. Но никто даже подумать не мог, что из этого можно сделать международную сеть. В конце 2013 года никакого рынка реалити-квестов не существовало, даже в Москве было всего лишь 2 локации. Мы со столичной «Клаустрофобией» были первопроходцами этого сегмента. А сейчас в одном только Новосибирске я вижу 114 квестов. Из баловства реалити-квесты перешли в большой взрослый бизнес со всеми сопутствующими особенностями. Но на рынке еще очень много романтиков, которые думают, что открыть квест очень просто. Это рождает непрофессионализм, появляются «вымирающие» игроки.

ФИНАНСЫ

Игорь Дмитриев, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России:



— Изменение ключевой ставки по-разному влияет на уровень банковских ставок. На ставки по краткосрочным сделкам банков друг с другом ключевая ставка влияет напрямую. Ни один банк не станет привлекать краткосрочные кредиты дороже, чем может получить у ЦБ, точно также он не станет размещать дешевле, чем можно разместить в ЦБ. Поэтому краткосрочные ставки банков не слишком отклоняются от ключевой. А вот на ставки по долгосрочным кредитам и депозитам помимо ключевой ставки влияет множество других факторов – ожидания банка относительно будущей динамики ставок ЦБ, затраты банка на оформление кредитных и депозитных сделок, доверие вкладчиков к банку, уровень риска по кредиту. Один и тот же банк может в течение дня предоставить два кредита, ставки по которым будут отличаться в разы. Поэтому нет какого-то стандартного соотношения ключевой ставки и ставок по кредитам.

Олег Вьюгин, председатель совета директоров ПАО «МДМ Банк», член совета директоров ПАО «НК «Роснефть», председатель совета директоров Национальной Ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)

— Если фондирование банков на 95–98% зависит от того, по какой цене они привлекают средства на рынке — то есть депозиты граждан и компаний, то стоимость фондирования банковской системы практически полностью зависит от рынка, а не от того, по какой ставке ЦБ рефинансирует коммерческие банки. Отсюда вывод: ключевая процентная ставка не сильно влияет на рыночные ставки. Я бы сказал, что процентную ставку сегодня во многом регулирует Сбербанк, занимая половину всего банковского рынка России. А на саму ставку Сбербанка, как и других банков, влияет уровень инфляции — если банки видят, что цены немного замирают, то им выгодно снижать ставки и расширять кредитную активность.

Владимир Комлев, генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК)

— Любой банкир хочет понимать, зачем ему нужен тот или иной продукт, и совершенно очевидно, почему организации масштаба Сбербанка или ВТБ не хотят принимать все на веру. Со всеми банками, включая упомянутые, у нас идет нормальный рабочий процесс обсуждения, сверки позиций. Повторюсь: сейчас нет задачи выдать всем кусок пластика, с которым непонятно что делать. Карты должны выдаваться не для того, чтобы отчитаться, а для того, чтобы быть выгодным, эффективным коммерческим инструментом.

Андрей Вылегжанин, глава департамента по развитию бизнеса со стратегическими партнерами и торгово-сервисными предприятиями Visa в России

— В Новосибирске проникновение бесконтактных платежей растет гигантскими темпами. За год количество терминалов, принимающих бесконтактные платежи, увеличилось на 169%. Но и сами новосибирцы охотно используют платежные инновации. За год количество транзакций по бесконтактным картам выросло на 632%! Транспорт — хороший пример того, как можно устранять барьеры, с которыми держатели карт сталкиваются каждый день. Это не всегда самые большие расходы, но их бывает много и все они важные, поскольку сопровождают нас весь день. Поэтому для себя мы видим такие приоритетные направления, как развитие сети приема электронных платежей для оплаты коммунальных услуг, на заправочных станциях, других наиболее посещаемых объектах.

Анна Суровых, ведущий менеджер проектов отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка

— Изначально ежегодный прирост онлайн-пользователей банков был довольно плавным, но буквально пару лет назад произошел переломный момент: началось активное развитие мобильного Интернета, повсеместного бесплатного Wi-Fi, удешевление смартфонов, и люди стали все стремительнее погружаться в digital-технологии и активнее использовать гаджеты. Сегодня онлайн-банк стал неотъемлемой частью нашей жизни, и банки не могут не учитывать этого. По статистике, порядка 20% пользователей по всей стране пользуются онлайн-банками ежедневно и порядка 30% — еженедельно. Такую активность можно объяснить элементарным удобством: онлайн-банк всегда под рукой, и решает все потребности клиента без необходимости обращаться в отделения.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Андрей Шишковский, руководитель сибирского подразделения ПАО «МегаФон»

— Изменилось само понятие «корпоративной связи». Раньше она считалась своеобразным соцпакетом наряду с ДМС и фитнесом — бесплатным бонусом для сотрудника. И когда восемь лет назад экономику залихорадило, бизнес стал сокращать расходы — соцпакеты попали «под нож» одними из первых. Выручка от услуг B2B тогда хорошо просела. Почему этого не случилось сейчас? Современные услуги для корпоративных заказчиков — это не SIM-карта в телефоне и даже не классические голосовые сервисы, а гибридные ИТ-решения, тесно интегрированные в повседневные бизнес-процессы клиентов.

Максим Шафиров, CEO компании JetBrains

— В наш ей сфере бизнеса нет локализации, поэтому делить конкурентов на местных и мировых нет смысла. Конкурировать приходится, в основном, с глобальными производителями, это, как правило, производители свободного ПО, поддерживаемые крупными корпорациями. Этим корпорациям выгодно спонсировать производство и развитие средств разработки, связанные с их платформой. Если рассматривать конкуренцию внутри России или Сибири, то здесь нам приходится бороться не столько за рынки и покупателей, сколько за кадры.

Ирина Рейдер, директор по региональному развитию Uber в России

— Изначально таксомоторный рынок формировался компаниями, владеющими собственным парком автомобилей. Это, безусловно, тяжелый операционный бизнес с наличием определенных требований к капиталу, необходимостью осуществления постоянных инвестиций в обновление парка автомобилей. При этом если автомобили начинали в силу разных причин работать менее эффективно, то и сам бизнес становился менее эффективным. Наша модель совсем другая, она более гибкая, поскольку мы в меньшей степени завязаны на владение автопарками и базируемся на партнерах. Исходя из этого мы по-прежнему верим в себя и в перспективы новосибирского рынка.

МАРКЕТИНГ

Ирина Волохина, руководитель управления ─ начальник отдела рекламы Новосибирского УФАС России

— Нарушения, связанные с неэтичной рекламой, носят оценочный, субъективный характер, основанный на восприятии потребителя. Антимонопольный орган не берёт на себя ответственность решать, как воспринимается такая реклама обычным гражданином, который не знает закона о рекламе. Здесь используется такой метод как опрос населения. Мы размещаем эту рекламу на нашем сайте, проводим опрос, даём возможность в течение двух-трёх недель ответить любому желающему. Всего набирается несколько тысяч ответов, на основании которых можно сделать вывод.

Денис Метаев, основатель новосибирской сети тратторий Papa Carlo

— Если вы хотите просто заработать денег в ресторанном бизнесе, то скорее всего, у вас не получится. Потому что, работая в нем, нужно любить это дело и жить им. А также преследовать ещё какие-либо другие цели, помимо того, чтобы просто обогатиться за счет закупки продуктов по одной цене и продаже их по другой. Пять лет назад, на мой взгляд, ресторанного бизнеса в Новосибирске не существовало. Два-три года назад он начал образовываться — мы видим, что стали запускаться как федеральные, так и местные игроки. Тогда на рынке была такая ситуация: вы покупаете пакетик чая за пять рублей, продаёте за сто, и все хозяева заведения радостно хлопают в ладоши. Сейчас важнейшей задачей является работа с обратной связью.

Александр Войтов, основатель компаний «Харакири», «Таксисто», сервиса доставки Zavezu, «Городского центра медосмотра», клиники Luxmedica, проекта Slim Body Club

— На мой взгляд, в любом товаре или услуге важным с точки зрения продвижения является обеспечение нужного соотношения цены и качества. Оно должно быть идеальным для потребителя и чуть лучше, чем в среднем по рынку. То есть своей целевой аудитории вы должны предложить товар или услугу лучше в сравнении с тем, что они могли бы купить за те же деньги у ваших конкурентов. Если вы уже это сделали, то следующая задача — сделать так, чтобы люди могли попробовать ваш продукт. И неважно, о чем идет речь: о медицине или продуктах питания.

Данил Соловьев, генеральный директор сети постгарантийного обслуживания автомобилей FIT Service

— В бизнесе есть набор ценностей, которые выбираются среди потребностей вашей целевой аудитории. Например, мы понимали, что будем позиционироваться на ценностях. Какой автомобиль у человека — совсем другой вопрос. Есть люди, которые ходят с телефоном Nokia, и пользуются бумагой Zewa, а есть те, кто готовы только с «айфоном», но при этом могут пользоваться газетой.

Павел Фролов, управляющий пабликом «Типичный Новосибирск», и Илья Лабунский, основатель паблика «Проспект мира» (г. Красноярск)

— Если вы придерживаетесь правил по размещению постов во «ВКонтакте», то всё хорошо. Как только начинаете допускать ошибки и действовать «на грани», то никогда не найдёте чёткого ответа, хорошо это или плохо. «ВКонтакте» не может сказать, где именно эта грань. Приведу пример. Раньше, около трех месяцев назад была популярна тема «инвайтинга» (рассылки приглашений в соцсетях ─ «КС»). Сейчас за это банят. Получается, что можно сообщество даже в 3 тысячи подписчиков занести в бан чуть ли не навсегда. Но если администрация захочет, то, конечно, разбанит вас.

КУЛЬТУРА

— Высказывания Владимира Кехмана в духе «театр разрушили, а мы спасли», на мой взгляд, полная спекуляция. По моему мнению, постоянные обвинения и акцент на существующих и несуществующих недостатках нужны новому руководству для оправдания нового ремонта. Сохранение исторического облика Новосибирского театра оперы и балета, хранящего память о годах Великой Отечественной войны, не должно зависеть от вкусов отдельно взятого человека. Важно, чтобы государство в этой ситуации требовало выполнения своих же законов.

Вячеслав Стародубцев, режиссер, кандидат искусствоведения, педагог ГИТИСа

— Конечно, цензуры не должно быть, но у каждого человека, художник он или нет, должен быть культурный стержень, который дает ему свободу или ограничивает ее. Мой папа (он был военным, как и вся наша семья) всегда говорил: «Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого». Для меня нет односторонней толерантности: плохо, если общество не понимает человека, который отличается от других, но и провоцировать общество тоже неправильно. Вообще искусство — дело субъективное: одному нравится красное, другому желтое, третьему черное. Но есть универсальные принципы здравомыслия и красоты. Мы неосознанно распознаем и понимаем структуру красоты, заложенную еще в античной мифологии и философии. Основные эстетические принципы должны быть соблюдены, тем более в опере, которая есть высшее проявление эстетики.

Татьяна Людмилина, экс-директор Новосибирской государственной филармонии

— Я считаю, что произошедшее 19 сентября — обычный рейдерский захват, к которому бизнес уже давно привык, но не учреждения культуры. Филармонию забрали не у меня, а у жителей и гостей города. За себя я спокойна, у меня отличная поддержка — прекрасные родные, близкие и дорогие мне люди. За годы работы появилось достаточно много единомышленников, коллег, которые тоже встрепенулись из-за последних событий. Никаких объективных причин по результатам деятельности для увольнения не было. Я считаю, что все дело в назначении конкретного человека, который представляет интересы также известного в Новосибирске персонажа. Согласитесь, очень странно, когда музыкант оркестра театра оперы и балета в одночасье становится генеральным директором крупнейшего учреждения культуры России. Сейчас все разгадывают загадку — за что, и какие преференции.



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