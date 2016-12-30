Заельцовский районный суд Новосибирска в ближайшее время рассмотрит уголовное дело в отношении 60-летнего директора ООО «Сибирский завод ЖБИ» Ивана Малахова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как установило следствие, в период с 24 июля 2012 года по 25 мая 2015 года между предприятием и аффилированными юридическими лицами был налажен фиктивный документооборот. С целью уменьшения НДС и налога на прибыль металлоконструкции, бетон и другая продукция «продавалась» по сниженной цене.

Затем в цепочку включались фирмы-однодневки, которые реализовывали продукцию реальным потребителям по рыночной стоимости. Итоговая прибыль организации нигде не отражалась. А фиктивные декларации подавались в налоговые органы.

«Малахову удалось таким образом включить в налоговые декларации заведомо ложные сведения и уклониться от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль в сумме свыше 69 млн рублей. Суд наложил арест на недвижимое имущество задействованных в схеме аффилированных с обществом юридических лиц, стоимость которого полностью покрывает причиненный государству ущерб», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Санкции по указанной статье предполагают и штрафы, и тюремное заключение до шести лет. Однако, если причиненный государству ущерб будет возмещен, виновное лицо может быть освобождено от уголовной ответственности.

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