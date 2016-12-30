В 2016 году наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации.

Десять самых читаемых материалов года

ТРЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке откроется этой осенью

В конце мая 2016 года «КС» писал об открытии четырехэтажного торгово-развлекательного комплекса «Эдем» в Академгородке, строящегося на улице Кутателадзе. Ранее запуск «Эдема» планировался еще в IV квартале 2015 года. Однако сроки продолжают сдвигаться: комплекс не открылся ни осенью, ни зимой 2016 года.

Скончалась директор Сибирского филиала Промсвязьбанка Наталья Борисова

Директор Сибирского филиала Промсвязьбанка Наталья Борисова ушла из жизни в возрасте 43 лет. Напомним, что она возглавила сибирский филиал «Промсвязьбанка» в феврале 2016 года, сменив в этом кресле Константина Каменщикова. До прихода в «Промсвязьбанк» она занимала позицию управляющего по малому бизнесу в СФО ОАО «Банк Москвы», а до этого курировала корпоративный блок в региональном филиале «МДМ-Банка».

Владимир Жириновский назвал жителей Бурятии «монголами»

В республике Бурятия с негодованием комментировали подробности пресс-конференции в марте 2016 года в Москве, в ходе которой председатель ЛДПР Владимир Жириновский не только назвал жителей Бурятии «монголами», но и развил эту мысль.

Эксперты прогнозируют снижение курса доллара до 63 руб

27 июня на Московской бирже ознаменовался падением курса доллара на 18 копеек и евро сразу на 57 копеек. Это последствия референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.

Дилеммы господдержки

В 2016 году новосибирский завод «Экран-оптические системы» получит льготу по налогам на прибыль и на имущество. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Почему одни предприятия пытаются во что бы то ни стало заполучить льготы, а другие целенаправленно от них отказываются – разбирался «КС».

Самый большой аквапарк России официально открылся в Новосибирске

Аквапарк «Аквамир» начал работу в Новосибирске 7 октября 2016 года. В торжественном мероприятии приняли участие первые лица города и области. Отметим, что «Аквамир» на текущий момент — крупнейший аквапарк России: общая площадь спортивно-оздоровительного центра составляет 100 тыс. кв. метров, из них непосредственно аквапарка — 40 тыс. кв. метров.

«Новосибирск опять рискует стать ареной недостаточно обоснованного проекта»

В обсуждении темы приватизации объектов новосибирского Технопарка до недавнего времени недоставало точки зрения руководства СО РАН. В интервью «КС» председатель Сибирского отделения РАН АЛЕКСАНДР АСЕЕВ рассказал, что он думает о команде Дмитрия Верховода, нанотрубках и коммерциализации науки.

«ИрАэро» заключила контракт на поставки Sukhoi Superjet 100

Авиакомпания «ИрАэро» заключила контракт на поставки четырех самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Все самолеты выполнены в идентичной компоновке — 93 кресла: 85 мест экономкласса, 8 мест бизнес-класса.



«СЛК-Моторс» больше не будет являться официальным дилером Toyota и Lexus в Новосибирске и Барнауле

Как стало известно «КС», группа компаний «СЛК-Моторс» ушла с рынка. Дистрибьютор Toyota и Lexus в России ─ ООО «Тойота Мотор» ─ расторжения дилерского договора с группой компаний «СЛК-Моторс». С 15 февраля деятельность «Тойота Центр Барнаул», «Лексус-Барнаул», «Тойота Центр Новосибирск» и «Лексус-Новосибирск» в качестве уполномоченных дилеров Toyota/Lexus была прекращена.

Зарплата в Новосибирске не дотягивает до средней по СФО

Новосибирскстат опубликовал данные о величине средней зарплаты в регионах Сибирского федерального округа за 5 месяцев 2016 года. Зарплатными лидерами (свыше 30 тыс руб) оказались Красноярский край, Забайкалье, Хакасия, Томская и Иркутская области.

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