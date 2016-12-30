Совет по инвестициям при губернаторе Новосибирской области Владимире Городецком, состоявшийся в четверг, 29 декабря, одобрил сразу два проекта и включил их в программу реиндустриализации экономики Новосибирской области.

Заместитель губернатора Новосибирской области Анатолий Соболев, отвечающий за реализацию региональной программы, отметил, что оба проекта будут представлены заместителю председателя правительства РФ Аркадию Дворковичу и рабочей группе уже в феврале будущего года.

Проект «КИТ» презентовал генеральный директор СКТБ «Катализатор» Виталий Хван. По словам выступающего, компания уже несколько лет является одним из лидеров в своей сфере — обработке сырья и получении принципиально новых продуктов. Результаты работы «Катализатора» отмечают не только на областном, но и федеральном уровне — четыре года назад «Катализатор» был включен в федеральную программу «Техуспех», предполагающую при поддержке различных программ рост компании, в том числе и ее прибыль в несколько раз. К этому на данный момент Хван и его команда, в распоряжении которой площадки не только в Новосибирске, но в Линево, а также в других регионах России, стремятся. В своем выступлении на совете Хван презентовал проект расширения базы НИОКР и промышленной площадки именно в Новосибирске.

Предполагается, что за четыре года реализации проекта компания вложит порядка миллиарда рублей собственных инвестиций. В качестве поддержки извне Хван предполагает только государственные дотации. По его словам, «КИТ» вполне может участвовать в рассмотрении четырех вариантов сотрудничества с властями, в том числе в программе реиндустриализации экономики Новосибирской области. По словам Соболева, на данный момент проект полностью готов для рассмотрения на рабочей группе под руководством Аркадия Дворковича, поэтому уже в феврале будет ей представлен.

Еще один проект, который рассматривал совет для того, чтобы включить в программу реиндустриализации региональной экономики, касается расширения производства телекоммуникационного оборудования на базе «Предприятия «Элтекс». Судя по выступлению директора предприятия Алексея Черникова, проект хорошо известен региональным властям, поэтому члены совета задавали весьма конкретные вопросы, которые касались, например, решения проблем с выделением земли под строительство. Несколько минут споров выявили, кто же все-таки должен помочь с решением проблемы — мэрия или региональный департамент строительства Сергея Боярского. Оказалось, что городские власти. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уверил, что этот вопрос будет решен.

Проект предполагает строительство нового производства практически полностью за счет заемных средств — из порядка миллиарда рублей компания планирует вложить собственных 86 миллионов рублей. Его возведение планируют закончить к 2021 году, при этом срок окупаемости проекта составит семь лет.

Обсудив еще ряд нюансов, члены совета не стали препятствовать и этому проекту, утвердив его к рассмотрению на ближайшей рабочей группе под руководством Аркадия Дворковича. По словам губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, на данный момент из пяти представленных федералам проектов, три получили поддержку в рамках работы различных институтов развития.

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