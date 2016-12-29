«Сибакадемстрой» получил проектное финансирование Тюменского отделения Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк на 1 млрд руб. Кредитная линия для пятой очереди микрорайона “Европейский Берег” составила 800 млн руб, для четвертой очереди квартала “На Декабристов” — 200 млн руб.

Пятая очередь микрорайона «Европейский Берег» состоит из двух кварталов и 25-этажной башни. В августе компания начала строительство первого квартала (высотой от 5 до 17 этажей). Это продолжение развития территории микрорайона “Европейский Берег”.

Квартал “На Декабристов” расположен в центре города. Ранее здесь находился завод и аварийные жилые дома. “Сибакадемстрой” провел реновацию данной территории. В этом году компания «Сибакадемстрой» приступила к строительству четвертой очереди расположенной между улицами Якушева и Декабристов. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – четвертый квартал 2018 года.

Информацию о предоставлении финансирования подтвердил заместитель Председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. «При поддержке Сбербанка компания “Сибакадемстрой” уже построила и продолжает развивать крупные проекты в Новосибирске. Банк оценивает вклад компании в развитие девелопмента и продолжает инвестировать в новые проекты “Сибакадемстроя»», — сказал он.

«Сотрудничество Сбербанка и “Сибакадемстроя”, при проектном финансировании, является дополнительной гарантией для покупателя, что дома будут построены и сданы в срок, независимо от экономической ситуации на рынке недвижимости”, — отмечает директор по продажам компании Динар Зарипов.

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