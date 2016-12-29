За сутки с дорог Новосибирска вывезено больше 24 тыс кубометров снега

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, за минувшие сутки с улиц города вывезено 24 757 кубометров снега. На дороги высыпано 1 214 тонн пескосоляной смеси. В работах участвовало 633 единицы техники.

«После введения режима ЧС объемы вывозимого снега увеличились в два раза, количество техники, с учетом привлеченной, – в два с половиной раза. Сегодня объем вывозимого снега за сутки составляет от 25 до 30 тысяч кубометров. Работаем круглосуточно. Если днем на дороги города выходит 250-280 единиц техники, то в ночную смену – до 400. Прежде всего стоит задача убирать проезжую часть и остановки, потом – тротуары», — комментирует мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Отметим, что всего с начала этого зимнего сезона с улично-дорожной сети города вывезено 1 221 619 кубометров снега.

Ранее «КС» подробно писал о том, как ведется уборка снега в Новосибирске Напомним также, что на содержание уличной сети в проекте бюджета на 2017 год заложено 176,8 млрд руб, что больше, чем в 2016.

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