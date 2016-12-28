Ритейлер Wikimart закрывает офис в Новосибирске

Сотрудники интернет-ритейлера Wikimart из Новосибирска и Чебоксар пожаловались на внезапное закрытие офисов компании и задержку зарплаты с октября этого года, сообщает издание vc.ru. Отметим, что ранее основатель Wikimart Максим Фалдин заявлял о скором закрытии компании в своём публичном обращении к сотрудникам через социальную сеть.

По информации сотрудников ритейлера Wikimart из Чебоксар и Новосибирска, офисы компании закрыты, и руководство задерживает выплату зарплаты с октября 2016 года. Их слова приводит издание vc.ru: «Из офиса в Чебоксарах вынесли технику и мебель, а в помещение люди не могут попасть с 16 декабря 2016 года».

Другая сотрудница интернет-магазина из Новосибирска сказала изданию, что в её городе офис компании также закрыт. Указанный на сайте компании телефон компании в Новосибирске на данный момент отключен.

Напомним, что 15 декабря 2016 года основатель Wikimart Максим Фалдин заявил о скором закрытии компании. В публичном обращении к сотрудникам в Facebook он сообщил, что «компания фактически больше не существует, а все её активы разворованы».

«На прошлой неделе, после почти двухлетнего перерыва, я провел в компании полтора дня. Так получилось, что мажоритарные акционеры ее бросили, а из миноритарных я один оказался в России. За эти полтора дня убедился, что у компании не осталось активов, которые можно спасти и компетенций, которые можно сохранить. 20 месяцев моего отсутствия позволили «профессиональным» топ-менеджерам на деньги «богатых» олигархов уничтожить компанию. За эти 20 месяцев они потратили (в рублях) в два раза больше (!), чем мы с Камилем (Камиль Курмакаев. – прим. «КС») за всю историю компании, с момента основания в 2008 по август 2014 года», — утверждает Фалдин.

Как пишет vc.ru, позже 15 декабря 2016 года генеральный директор Wikimart Андрей Кленин опроверг слова Фалдина, назвав их «пиаром». Однако он не стал отрицать, что против компании подан иск о банкротстве от ООО «Люкс трейд» в 2 млн рублей. Пословам Кленина, он возник из-за спора с поставщиком и Wikimart сможет его погасить в случае соответствующего решения суда.

Вчера также стало известно, что 16 декабря руководство компании объявило о закрытии офиса в Москве из-за задержек по оплате аренды помещения.

В Новосибирске ритейлер Wikimart открыл магазин и склад в октябре 2015 года на улице Большевистской. По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем компании на данный момент является ООО «Викимарт Лимитед» (100%), зарегистрированное на Кипре в 2010 году.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.