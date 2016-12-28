С нового года в Алтайском крае начнет работать правительство

 
 
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фото politsib.ru

Губернатор Александр Карлин подписал указ о формировании правительства Алтайского края, которое будет работать наравне с краевой администрацией. Вчера был определен персональный состав министров.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, указ был подписан 23 декабря. Общая численность членов нового правительства — 17 человек. Председателем правительства будет являться губернатор региона, с 1 января соответственно, Александр Карлин.

Первыми зампредседателя назначены Сергей Локтев и Александр Лукьянов, заместителями — Виталий Снесарь, Виктор Мещеряков, Надежда Капура и Андрей Щукин.

Другие члены правительства: министр финансов Алтайского края Владимир Притупов, министр экономического развития Николай Чиняков, министр здравоохранения Ирина Долгова, министр труда и социальной защиты Михаил Дайбов, министр сельского хозяйства Александр Чеботаев, министр образования и науки Александр Жидких, министр юстиции Константин Портнягин, министр имущественных отношений Людмила Сорокина, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев, и.о. министра природных ресурсов Владимир Попрядухин.

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