26 декабря прошло внеочередное Общее собрание акционеров акционерного общества «Региональные электрические сети».

Повестка дня собрания включала вопросы об избрании членов совета директоров и членов ревизионной комиссии общества. Председательствовал на внеочередном общем собрании акционеров заместитель председателя совета директоров АО «РЭС» Сергей Ильичев.

Акционеры утвердили в новой редакции Устав общества. Необходимость внесения изменений в документ была вызвана изменениями законодательства об акционерных обществах, вступающих в силу с 1 января 2017 года. В ходе собрания был избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «РЭС».

В соответствии с законом об акционерных обществах итоги голосования будут доведены в форме отчета до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем размещения на сайте общества в течение четырех рабочих дней.

Справка:



Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. АО «РЭС» включено в реестр субъектов естественных монополий. Территория обслуживания организации – 178,2 тыс кв км. Общая протяженность воздушных линий электропередачи (кабельных линий) 0,4-220 кВ – по трассе 58 тыс км.Общее количество подстанций 6 -220 кВ – 14,7 тыс штук. В компании работает более 4,4 тысяч человек.

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