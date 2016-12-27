Группа компаний «Альт-Парк», официально представляющая в Новосибирске бренды Skoda, KIA, FIAT Professional и SsangYong, стала официальным дилером Porsche. Напомним, что переговоры по этому бренду велись авторитейлером на протяжении всего 2016 года. Группа компаний приобрела у прежнего партнера марки — «Евро-Спорт Моторс» — здание его автосалона, однако дилерство получила только сейчас.

Информацию о том, что «Альт-Парк» стал официальным дилером Porsche в Новосибирске, в рамках пресс-брифинга сообщил совладелец ГК «Альт-Парк» Дмитрий Новиков.

Напомним, что ранее официальным дилером Porsche в Новосибирске являлась компания «Евро-Спорт Моторс», входящая в состав ГК «СЛК-Моторс». Торжественное открытие полнофункционального дилерского центра Porsche в Новосибирске прошло год назад, в декабре 2015 года. Уже на тот момент ГК «СЛК-Моторс» находилась в сложном финансовом положении. В январе-феврале были закрыты дилерские центры Toyota, Lexus в Новосибирске и Барнауле. И уже в апреле 2016 года банк ФК «Открытие» подал иск о банкротстве НАО «Евро-Спорт Моторс». Несмотря на это, дистрибьютор отмечал, что готов продолжить работу с компанией. Однако было понятно, что в дальнейшем дилер марки вероятнее всего сменится.

ГК «Альт-Парк» (работает под брендами «Премиумпарк», «Мегапарк» и «Альт-Парк») является официальным дилером Skoda, KIA, SsangYong, FIAT Professional в Новосибирске. Ее акционерами являются Дмитрий и Ирина Новиковы, а также Игорь и Михаил Мошкины.

Летом 2016 года появилась информация о том, что интерес к дилерству Porsche в Новосибирске предъявляет ГК «Альт-Парк», на тот момент уже осуществлявшая по собственной инициативе на своих мощностях сервисное обслуживание автомобилей этой марки. По целому ряду факторов, касающихся хозяйственной деятельности дилерского центра, участники рынка тогда предполагали, что дилерство перешло от «Евро-Спорт Моторс» к «Альт-Парку», хотя официальных подтверждений этому не было. Ясность в этот вопрос для «КС» внес дистрибьютор марки ─ «Порше Руссланд». «Владельцем здания и мощностей является компания, входящая в ГК «Альт-Парк», но «Евро-Спорт Моторс» ведет операционную деятельность в арендованных мощностях в рамках действующего дилерского соглашения», ─ поясняла «КС» в начале декабря PR-директор «Порше Руссланд» Оксана Хартонюк.

В ходе встречи со СМИ, состоявшейся 27 декабря, информацию подтвердил и сам Дмитрий Новиков. «Мы стали правопреемниками «Евро-Спорт Моторс» с точки зрения дилерства бренда Porsche. 23 декабря нами был подписан дилерский договор с дистрибьютором марки в России», — отметил Дмитрий Новиков.

Стоит отметить, что многие участники рынка были удивлены, что «Альт-Парк» решил получить дилерство Porsche именно через партнерство с «Евро-Спорт Моторс», а не дождавшись банкротства компании. Дмитрий Новиков объясняет мотивы сделки тем, что схему, по которой дилерство перешло от «Евро-Спорт Моторс» к ГК «Альт-Парк», можно считать наиболее удобной для клиентов. «Как правило, банкротство растягивается по времени на срок до 1,5-2 лет, что представляет собой значительные неудобства для клиентов. Мы понимали, что надо минимизировать негатив и как можно меньше ущемлять владельцев автомобилей Porsche. В данном же случае они быстрее получили возможность купить и обслужить автомобили, — поясняет Дмитрий Новиков. — Насколько я знаю, у «Евро-Спорт Моторс» не осталось обязательств перед клиентами по покупке автомобилей. Обязательства остаются по гарантийному обслуживанию, но мы их выполним в полном объеме».

Банк ФК «Открытие», который и подал иск о банкротстве «Евро-Спорт Моторс», был в курсе продажи салона. «Основной кредитор и залогодержатель здания участвовал в сделке. Поэтому все притязания кредитора были удовлетворены», — констатировал Дмитрий Новиков.

Управлять дилерским центром Porsche будет сам Дмитрий Новиков. Эту должность он будет совмещать с постом директора дилерского центра KIA, но будет уделять Porsche повышенное внимание.

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