На минувшей неделе гендиректор АИР Владимир Никонов, а также глава Новосибирского района Василий Борматов встретились за круглым столом с руководителями предприятий, работающих на территории района, чтобы подвести итоги.

Местом встречи стал торгово-логистический комплекс «Нордмолл», в котором была проведена экскурсия. Как отмечается в пресс-релизе администрации района, место для встречи «без галстуков» было выбрано не случайно — безбарьерная концепция как в самом здании, так и в работе с арендаторами. Близость к областному центру и развитая инфраструктура территории сделали район привлекательным для инвестиций: объем произведенной продукции и оказанных услуг в 2016 году составил 141 млрд рублей, зафиксирован прирост во всех отраслях.

Помимо подведения итогов на круглом столе обсудили планы и перспективы на 2017 год. Так, компания «ДорХан 21 век» планирует запустить сразу несколько производств. Еще раз подтвердили свои намерения о развитии производства «Сады Гиганта», а также тепличный комплекс «Толмачевский», инвестиции в 2 проекта которого составят около 3 млрд руб.

О долгосрочной перспективе взаимодействия сообщила компания «РусАгроМаркет», которая строит оптово-распределительный центр на базе ПЛП. К 2019 году будет создано более 2,5 тыс рабочих мест, рост инвестиций превысит 20 млрд. Как ранее сообщал «КС», первую очередь ОРЦ должны ввести в первой половине 2017 года. На площади в 83 тыс. кв. м разместят мультитемпературный и морозильный терминалы, овощехранилище.

По итогам 2017 года чистый убыток распредцентра запланирован в размере 200 млн рублей, выручка — 1,2 млрд. рублей. После выхода первой очереди на проектную мощность в 2019 году чистая прибыль предприятия составит 800 млн рублей, выручка — 4,9 млрд. рублей.

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