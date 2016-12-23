22 декабря в Красноярске введено в эксплуатацию новое здание регионального диспетчерского центра, откуда будет осуществляться управление энергосистемами Красноярского края и Тывы.

Напомним, что Красноярское РДУ, как и большинство таких же диспетчерских центров по всей стране, открыто в 2003 году – на заре образования системного оператора и на начальном этапе реформирования электроэнергетики. Формирование всех РДУ в системном операторе происходило в сжатые сроки, так как компании в тот момент было необходимо принять управление единой энергосистемой на себя, чтобы в процессе реформы технологический комплекс ЕЭС продолжал функционировать стабильно, несмотря на все организационные изменения. Персонал диспетчерской и некоторых других служб, а также технологические ресурсы для Красноярского РДУ были выделены из ОАО «Красноярскэнерго», у них же были взяты в арендудиспетчерский зал и офисные помещения.

«Региональное диспетчерское управление – это «мозговой центр» по управлению территориальной энергосистемой. От надежности и качества этого управления напрямую зависит стабильное функционирование и развитие электроэнергетического комплекса всего региона. Поэтому сразу же, как только это стало возможно, Системный оператор стал строить для своих РДУ здания, соответствующие требованиям, предъявляемым к диспетчерским центрам во всем мире: отдельные, специально оборудованные и оснащенные, учитывающие круглосуточный характер работы и стратегическую важность диспетчерского управления энергосистемой для экономики всего региона», — рассказал генеральный директор Филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» ОДУ Сибири Алексей Хлебов.

По его словам, диспетчерский центр Красноярского РДУ полностью отвечает требованиям «Положения о технической политике АО «СО ЕЭС». Практически по всем инженерным системам здание имеет двукратное резервирование.Автономные источники питания гарантируют бесперебойное энергоснабжение технологического оборудования, средств диспетчерского управления, включая диспетчерский щит, при любых нештатных ситуациях. Красноярские диспетчеры получают новую систему коллективного отображения информации на диспетчерском щите из 18 видеопроекционных кубов. Технологии позволяют динамично отслеживать все изменения режима работы энергосистемы, с отображением любых схем и форм, требуемых диспетчеру для оперативного принятия решений.

В Сибири это не единственный новый диспетчерский центр, построенный за последние годы. До этого были открыты в Хакасскоми Забайкальском РДУ. Строится новый диспетчерский центр в Иркутске.

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