Владимир Городецкий: за два года в «Единой России» произошли позитивные изменения

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий прокомментировал для журналистов итоги выборов секретаря Новосибирского регионального отделения «Единой России», которые прошли сегодня.

«За эти два года налицо позитивные изменения в позиционировании партии», — сказал Владимир Городецкий и отметил, что за это время рейтинг «Единой России» вырос. «Это показали и выборы в заксобрание, и в горсовет, и многочисленные местные выборы и выборы в Госдуму», — пояснил он.

По словам губернатора, переизбрание Валерия Ильенко свидетельствует о большом доверии со стороны членов партии и о высокой оценке его работы. «Конечно, всегда есть над чем работать, что совершенствовать», — добавил он.

В свою очередь, Валерий Ильенко рассказал журналистам, что планирует в ближайшее время активизировать работу партии со сторонниками, особенно молодыми. «Я убежден, что 2017 год станет годом изменений в реготделении», — сказал он. По словам секретаря регионального отделения, у партии много новых заявлений на вступление, однако, прежде чем стать членом ЕР, необходимо пройти шестимесячные курсы сторонников и получить рекомендацию.

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