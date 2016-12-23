Ранее «КС» сообщал о том, что «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального провел расследование по факту незаконного захвата береговой полосы в селе Морозово Искитимского района Новосибирской области. Строительство элитного коттеджного поселка «Остров» на данной территории ведет дачное некоммерческое товарищество «ФМК». По словам представителей компании, информация о захвате береговой полосы не соответствует действительности.

Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Вячеслав Гимади ранее сообщал, что «два острова – Солдатский, где расположен загородный клуб «Морозово» и остров, на котором ведется строительство элитного коттеджного поселка «Остров», чиновники администрации Искитимского района приватизировали в частную собственность, что запрещено законом».

«Таким образом, администрация района продала целый остров 19 га застройщику за 10 млн рублей, то есть около 5 тыс. рублей за сотку, — подчеркивал Гимади. — Сам застройщик в свою очередь продавал участки по 200 тыс. рублей за сотку. Очевидно, сколько недополучил местный бюджет от этого сплочения власти и бизнеса при продаже муниципальной земли по цене в 40 раз ниже рыночной».

По словам представителей ДНТ «ФМК» данная информация не является достоверной.

«Земельные участки общей площадью 17,5 га оказались в собственности членов ДНТ на основании постановления № 1436 от 05.06.2013 года администрации Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с законом. Данные земли относятся к категории сельско-хозяйственных земель на основании постановления №3471 от 21.12.2012 года администрации Искитимского района, с разрешенным использованием для размещения дачного некоммерческого товарищества».

Как утверждают в «ФМК», береговая полоса им не предоставлялась. «Это самостоятельный земельный участок общей площадью 2 га (с кадастровым номером 54:07:057401:2378)», — подчеркивает товарищество. Члены ДНТ приобрели земельные участки согласно кадастровой стоимости на тот момент.

«Стоимость участка после предоставления увеличилась, так как были вложены большие средства дачников в строительство коммуникаций: электроснабжения, газоснабжения, водоснабжение, дороги, запроектировано строительство развитой инфраструктуры, — подчеркивает представитель ДНТ «ФМК». – Кроме этого, произведена уборка территории и берегов от мусора. Оформлены договора на водопользование и строительство причалов».

Сейчас, по информации товарищества, на территории нет никаких заборов, местные жители свободно рыбачат с дамбы и могут ходить вдоль берега и отдыхать.

Напомним, что авторизованный партнер проекта коттеджного поселка «Остров» – финская компания HONKA.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.