Сегодня, 23 декабря, на пресс-конференции с представителями российских и зарубежных СМИ, президент России Владимир Путин прокомментировал экономическое положение России по итогам года.

Как рассказал Владимир Путин, в целом в России положительная динамика отмечается практически во всех отраслях реального сектора экономики. Президент отметил, что инфляция в этом году будет уверенно низкой. По итогам года ожидается на уровне 5,5%. Это рекордный показатель для последних лет.

Положительный момент — продолжающийся демографический подъем. Пока рождаемость выше смертности, хотя рождаемость и несколько снизилась в текущем году. Но и смертность пошла на убыль.

Из минусов президент отметил снижение реальных располагаемых доходов населения. Это, конечно, влияет на многие отрасли экономики. В конечном итоге, влияет на инвестиционный климат. Но рост зарплат, хоть и небольшой, наблюдается. «В целом мы движемся в рамках плана», — резюмировал Владимир Путин.

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