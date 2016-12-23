«КС» продолжает рубрику «Бизнес от первого лица», в рамках которой берет интервью у руководителей компаний, уже заявивших о себе на сибирском рынке. Мы пробуем разобраться в том, какие инструменты управления, личные качества, а также стратегические установки и тактические хитрости помогли этим бизнесменам добиться успеха. Вместе с «КС» с героями рубрики беседует эксперт по управлению, генеральный директор Сибирского офиса компании «ИНТАЛЕВ» МАРИНА ГУЛЯЕВА.

Героем последнего в этом году интервью стал генеральный директор ЗАО «Хлебокомбинат «Инской» АРТУР СААКОВ. Он рассказал о том, чем сейчас живет одно из старейших пищевых производств в городе.

— Чтобы рассказать историю моей работы на Хлебокомбинате, нужно начать с истории моих родителей. Они закончили Московский технологический институт пищевой промышленности и в 1960-х годах оказались в Новосибирске по распределению. Тогда был настоящий бум — Сибирь, простор, бескрайность. Вот и они приехали практически на пустое место и с маленькой комнаты начали здесь свою жизнь.

Сразу же пошли работать в пищевую отрасль. Можно сказать, что мой отец Борис Андроникович Сааков был одним из основателей хлебопекарной отрасли здесь в Новосибирске. В 1991 году он был назначен директором хлебокомбината «Инской».

Я начал работать на «Инском» 15 лет назад, с деятельности в отделе продаж.

В приоритете — люди

Не могу сказать, что я лично как генеральный директор что-то кардинально изменил на заводе — все-таки это работа всего коллектива, но думаю, вместе со мной пришла свежая струя. Как молодой руководитель я хотел обновить производственные линии, поэтому мы взяли курс на перевооружение. Тогда мы поставили себе план на 5–7 лет и постепенно его выполняли.

В первую очередь, конечно, мы оценивали техническую оснащенность и задачи по обновлению, но затем обязательно нужно организовать людей, обучить, показать, зачем это обновление нужно. Если с нуля поставить новую линию перед людьми, которые не знают, что такое современное производство, она просто не заработает.

Мы все сделали правильно, люди постепенно втягивались в работу с новым оборудованием, мы никого не потеряли.

Да, бывшие советские предприятия очень консервативны, и в инструментах управления, и в коллективе — и это хорошо. Перемены ради перемен не по нам, мы стараемся сохранять то, что у нас есть, потому что все в работе завода основывается на коллективе. И если мы начнем все менять, то люди, что называется, уйдут за скобки, а у нас в приоритете — именно люди. Мы стараемся их сохранить, иногда немного переучить, но ни в коем случае не рушить старое.

Проверки — серьезный стимул

Итак, сейчас у нас есть хорошая техническая основа, есть коллектив, и мы готовы двигаться дальше — проводить дополнительные маркетинговые исследования и выдавать тот продукт, который нужен людям. Но мы не гонимся за этим сломя голову, потому что наш покупатель достаточно требователен, а сам рынок достаточно консервативен. В хлебопроизводстве нужно соблюдать две вещи — качество продукции и своевременность поставки.

Мы активно работаем над снижением себестоимости. В первую очередь это оптимизация по сырьевой базе. У нас есть своя мельница, свой хлебоприемный пункт — закупаем зерно на год вперед и не зависим от ценовых перепадов.

В этом году мы в первый раз попробовали самостоятельно посеять пшеницу. Начало положено, но это очень серьезная задача — работа с техникой, с людьми, будем постепенно развиваться. Сейчас идет сращивание всех этих направлений, чтобы привыкли люди, наладились процессы, чтобы все это в полную мощность заработало на пользу завода.

Считаю, что важно работать с крупными федеральными и местными сетевыми магазинами. Сотрудничество с ними является показателем качества работы, а для заключения контрактов необходимо пройти серьезные аудиты, в том числе для выхода на качественно новый уровень производства необходимо проходить процедуру сертификации по системе ХАССП, являющейся системой менеджмента качества общемирового уровня. Постоянное совершенствование специалистов и контроль за всеми этапами производственного процесса также являются залогом успеха.

Временных людей у нас нет

Всего у нас работает около 500 человек по всей структуре, и здесь главное — доверие. Если я каждого буду проверять, не обманывает ли он, добросовестно ли выполняет свои обязанности, когда же я сам буду работать? У нас семейное предприятие, мы каждого человека знаем в лицо, по имени, на каждого можем положиться. Временных людей у нас практически нет.

Если ты честен по отношению к своему работнику, ведешь открытую политику по заработной плате, по условиям труда, то и работник платит тебе тем же. Хлеб — это такой продукт, который не терпит обмана, не терпит плохого настроения, и энергетика здесь очень важна. Как правило, если хлеб притягивает работника, то это на всю жизнь. Так же он и меня притянул 15 лет назад, и я благодарен судьбе, что связала меня с хлебом.

Здесь работают папа, мама, мой брат двоюродный тоже работает. И я точно знаю, что семейственность очень важна, самое главное, что у нас взаимная ответственность не плюсуется, а умножается в несколько раз.

Вместе с отцом

Отец всегда на заводе. Он как столп, как стержень — стоит, а на него все нанизывается. Очень важно, когда есть старший, когда есть основа. Ему все доверяют, его все любят, он мудр и справедлив.

Вот, например, проект по внедрению новой производственной линии — без отца он был бы очень сложен, скорее всего, я бы вообще за него не взялся. Отец все просчитывает, продумывает, где-то убеждает отойти назад, присмотреться. Моя задача — убедить его. Как на защите диплома, когда нужно убедить комиссию, что ты прав. Ведь это твой диплом, твои идеи, твоя работа, и если ты прав — ты сможешь его защитить. Последнее решение будет за ним, потому что он старший.

Так построен наш бизнес, и я думаю, что эта модель оптимальная.

Те люди, которым интересна наша работа, приходят на экскурсии на наше производство. Мне хочется, чтобы горожане шли и смотрели, как выпекается хлеб.

Приходите сами и приводите детей, я буду очень рад рассказать о хлебе все, что знаю сам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина Гуляева, генеральный директор Сибирского офиса «ИНТАЛЕВ»:

— Работать на высококонкурентном рынке хлебобулочных изделий очень непросто — необходимо стабильно выдавать качественный продукт, знать вкусы своего покупателя. Мне кажется, что нашему сегодняшнему герою это удается. Это не гонка за долей рынка или высокой маржинальностью, а честное отношение к своему делу.

«Инской» — яркий пример успешного семейного бизнеса, что в России встречается довольно редко. Я знаю много компаний, руководители которых, мечтая передать свое дело детям, почти силой привлекают их в бизнес, но ничего хорошего из этого не выходит. Здесь же мы видим и преемственность поколений, и сохранение традиций качества продукта, при этом предприятие остается на рынке, развивается.

Я очень рада, что встреча с Артуром Борисовичем состоялась в преддверии Нового года, самого доброго и волшебного праздника. Желаю вам ощутить тепло дома, семьи — это основа уверенности для каждого человека. Пусть в новом 2017 году энергия поддержи родных и близких помогает в любых ситуациях! Поздравьте и поблагодарите их за это!

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