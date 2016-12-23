Уходящий год оказался традиционно богат на отставки и назначения в самых разных отраслях экономики. «КС» попытался проанализировать, какие кадровые перемены в бизнесе и власти оказались наиболее знаковыми в уходящем году.

Полпредство

Одним из важных кадровых решений уходящего года можно считать смену полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. 28 июля Владимир Путин освободил от этой должности Николая Рогожкина, который занимал ее с 2014 года. В тот же день его сменил бывший губернатор Севастополя Сергей Меняйло.

Разумеется, при новом полпреде был запущен процесс кадровых перестановок. Уже через две недели новый полпред рассказал о том, что Вадим Головко покидает должность главного федерального инспектора по Новосибирской области и станет заместителем полномочного представителя президента РФ в СФО. Официально назначение состоялось в конце октября. Вадим Головко курирует вопросы социально-экономического развития регионов округа, инвестиционной политики. На посту заместителя Сергея Меняйло он сменил Андрея Филичева, который работал в аппарате полномочного представителя президента РФ по СФО с 2011 года.

Еще до вступления Меняйло в должность стало известно, что заместитель полномочного представителя президента РФ в СФО Вадим Гончаров ушел в отпуск с последующим увольнением, которое официально состоялось 16 августа. Он курировал вопросы обеспечения нацбезопасности РФ на территории округа, деятельности казачьих обществ. В его подчинении находился департамент по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности. 7 ноября Гончарова сменил бывший первый заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России Александр Бутин.

Также в конце этого года вышел на пенсию Валерий Казаков, который отвечал за обеспечение деятельности полпреда президента РФ в СФО в Москве.

Сергей Меняйло вскоре после вступления в должность полномочного представителя президента РФ в СФО объявил о том, что собирается переформатировать работу ассоциации «Сибирское соглашение». (Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» была создана более 20 лет назад для решения актуальных проблем сибирских регионов.) 16 декабря полпред рассказал о том, что Владимир Иванков написал заявление по собственному желанию о сложении полномочий председателя исполнительного комитета МАСС. На этот пост назначен Андрей Жуков, который до последнего времени являлся советником руководителя Федерального дорожного агентства. Также он был заместителем министра РФ по делам Крыма в то время, когда Меняйло занимал пост губернатора Севастополя.

Правительство Новосибирской области

Процесс кадровых назначений в правительстве Новосибирской области начался в первый месяц года. 22 января губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение о назначении Игоря Решетникова на пост регионального министра культуры. Напомним, что Решетников стал преемником Василия Кузина, ушедшего в отставку 30 декабря 2015-го.

5 февраля 2016 года «по собственному желанию» из регионального правительства уволился «социальный» вице-губернатор Виктор Шевченко. Он с 2014 года курировал в областной администрации вопросы образования, здравоохранения, социальной политики, труда и занятости. Отметим, что позже он вернулся в Красноярский край (откуда в 2014-м приехал в Новосибирск) и где стал советником по социальным вопросам у главы края Виктора Толоконского. Некоторое время в Новосибирской области в общественном и политическом пространстве шли дискуссии о том, кто станет преемником Шевченко и нужна ли эта должность вообще. Через три недели губернатор Владимир Городецкий объявил о переформатировании структуры правительства. Официально ставка заместителя губернатора по соцполитике была сокращена. Но по сути замом главы области по соцвопросам стал давний соратник Городецкого Александр Титков, который теперь координирует деятельность всех шести подразделений, которые до этого курировал Шевченко. Выглядело назначение Титкова как перемещение по горизонтали. До этого назначения он в статусе заместителя Городецкого отвечал за дорожные и хозяйственные структуры, а еще раньше был политическим вице-губернатором.

Тогда же в конце февраля министр строительства Сергей Боярский получил статус заместителя председателя правительства Новосибирской области и ответственность за строительную и дорожную сферы. До этого министерство строительства было подконтрольно вице-губернатору Сергею Семке, а дорожное хозяйство находилось в ведении Александра Титкова.

Также 29 февраля сменился министр региональной политики, которым стал Игорь Яковлев, ранее занимавший должности заместителя министра ЖКХ и энергетики в правительстве Новосибирской области. А Михаилу Жиганову, который возглавлял минрегионполитики с 2014 года, поручили курировать работу регионального совета муниципальных образований в ранге члена правительства, заместителя руководителя администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области.

Кроме того, сменился руководитель областного департамента физической культуры и спорта. На место Вячеслава Братцева, руководившего департаментом четыре года, пришел Сергей Ахапов, который с 2012 года возглавлял управление физической культуры и спорта в Новосибирске. Сейчас Вячеслав Братцев — заместитель главы минпромторга Новосибирской области, начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг.

В октябре губернатор назначил нового руководителя департамента лесного хозяйства Новосибирской области. Преемником Сергея Швеца, который возглавлял ведомство с 2010 года, стал его бывший заместитель Вячеслав Дубовицкий.

Этот год прошел под знаком разговоров о «скором» и «неизбежном» увольнении министра социальной политики Новосибирской области Сергея Пыхтина. Губернатор заявлял, что в деятельности министра «есть элементы конфликта интересов». Владимир Городецкий говорил: для того, чтобы разобраться с ситуацией, необходимо, чтобы Сергей Пыхтин вышел с больничного. Но министр несколько месяцев находится в отпуске «по состоянию здоровья», его обязанности исполняет Елена Бахарева.

Мэрия Новосибирска

В начале года в мэрии Новосибирска был открыт вопрос о новом начальнике управления образования. Напомним, что Наталья Копаева написала заявление об увольнении 30 декабря 2015-го. Лишь в марте мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил о том, что поиски главы ведомства завершены. Функции главы структурного подразделения перешли к вице-мэру, курирующему вопросы образования и социальной политики в городской администрации, — Валерию Шварцкоппу. Не исключено, что это все-таки не окончательное решение. На текущий момент на официальном сайте мэрии значится, что исполняющим обязанности начальника департамента образования является Рамиль Ахметгареев.

В июле ушла в отпуск с последующим увольнением начальник (с 2014 года) департамента организационно-контрольной работы мэрии Новосибирска Евгения Бородина. Ее сменил бывший руководитель управления по организационному обеспечению деятельности мэра Сергей Кудрявцев.

В мае Анатолий Локоть назначил нового руководителя управления пассажирских перевозок. Им стал бывший заместитель начальника по обеспечению деятельности МУП «Новосибирский метрополитен» Роман Дронов. Экс-глава УПП мэрии (с 2013 года) Александр Лаврентьев был уволен 27 апреля 2016-го.

В сентябре прошли выборы в Государственную думу, на одном из округов кампанию выиграл бывший первый вице-мэр Новосибирска Виктор Игнатов, который с 2014 года курировал политический блок городской администрации. В связи с его уходом в федеральный парламент Анатолий Локоть запустил процесс кадровых передвижек. Бывший зам Локтя Геннадий Захаров стал первым вице-мэром, практически сохранив свой прежний функционал.

27 октября досрочно сложил полномочия областного депутата коммунист Артем Скатов, которого мэр назначил своим «политическим» заместителем.

Промышленность и инновации

Наиболее скандальным, а потому громко и всесторонне обсуждаемым кадровым событием года стало увольнение Дмитрия Верховода. Эпоха первого гендиректора Академпарка, который занимался его созданием, неожиданно прошла, причем даже для него самого — без объяснения причин и четкого понимания ситуации, как со стороны губернатора, так и тех, кто это увольнение инициировал. Дмитрий Верховод является знаковой фигурой для Академгородка — он закончил НГУ, несколько лет проработал в СО РАН, после чего его назначили руководить Академпарком. Пока неизвестно, куда Дмитрий Верховод уйдет после освобождения от должности. Сам он, как удалось, выяснить «КС», на текущий момент находится в раздумьях. Однако его коллега, а заодно еще и назначенный гендиректор Акдадемпарка Владимир Никонов полагает, что Верховод вполне может остаться и в парке, представляя интересы инвесторов в работе с основным акционером.

Сам Владимир Никонов дорабатывает последний месяц в Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области. Никонов — опытный политик, и чувствуется, что умение общаться не только с инноваторами, но и с региональным руководством у него с годами лишь совершенствуется. Верховод же нить общения как-то незаметно для себя потерял. Впрочем, Владимир Городецкий уверил, что такого ценного специалиста, как Верховод, он без работы не оставит и обязательно предложит ему достойную альтернативу.

В АИР и близким к нему структурах в последний год вообще произошло много кадровых перестановок. Чего только стоит шумиха вокруг смены главы совета директоров АИР, когда на место Николая Суркова пришел Юрий Зозуля. Впрочем, Сурков в новых условиях не растерялся и достаточно быстро создал компанию, являющуюся одним из резидентов медицинского парка «Зеленая Долина».

Изменения произошли в руководстве управляющей компании «Промышленно-логистический парк», который также находится в подчинении АИР. Как пояснил «КС» Владимир Никонов, ее новому руководителю — Ирине Боковой поручили расширить функции управляющей компании, которая теперь должна заниматься не только Промышленно-логистическим парком, но и обувным кластером в Линеве, а также логопарком «Восточный».

Достаточно серьезные изменения произошли и на заводе «Экран», площадку которого официально зарегистрировали как второй частный промышленный парк в Новосибирске.

Гендиректор предприятия Павел Бобошик покинул свой пост, возглавив совет директоров завода. На его место пришел Андрей Яковлев, руководивший до назначения «Новосибирскгортеплоэнерго». К своим обязанностям Яковлев приступил еще в начале марта. Почти весь год Павел Бобошик, занимавшийся ранее непосредственным управлением заводом «Экран», сосредоточил внимание на создании и обустройстве площадки под парк. Фактически теперь он имеет весьма опосредованное отношение к производству, но тем не менее на различных мероприятиях, касающихся в том числе и утверждения льготного кредитования на модернизацию процесса, выступает Павел Бобошик.

Смена руководства произошла также еще на одном крупнейшем предприятии региона — ПАО «Новосибирский завод химконцентратов». Прошедший в июле совет директоров предприятия досрочно прекратил полномочия Юрия Гернера, назначив генеральным директором Михаила Зарубина.

Финансы

Отставки и назначения в сфере финансов в этом году во многом были продиктованы интеграционными процессами, происходившими в банковской сфере, — в частности, речь идет о ВТБ и «Банке Москвы», о МДМ Банке и БИНБАНКе, о банке ФК «Открытие» и ХМБ «Открытие». Происходившие слияния неминуемо приводили и к оптимизации персонала. Топ-менеджерам объединяемых структур, как правило, хватало места на новых больших кораблях. Впрочем, встречались и исключения. Так, к примеру, Сергей Сутормин покинул пост главы филиала «Муниципальный» Ханты-Мансийского банка «Открытие», где проработал с 2009 года.

Также в 2016 году произошли кадровые изменения в Промсвязьбанке. В феврале текущего года Константин Каменщиков ушел с поста управляющего филиалом Промсвязьбанка в Новосибирске. Этот пост он занимал с 2011 года, а до этого момента работал заместителем управляющего филиалом банка ВТБ24 в Новосибирске. После ухода из Промсвязьбанка Константин Каменщиков стал топ-менеджером регионального филиала Транскапиталбанка, а также продолжил заниматься развитием компании «Юнибрайт». В свою очередь на смену Константину Каменщикову пришла Наталья Борисова, которая до прихода в Промсвязьбанк занимала позицию управляющего по малому бизнесу в СФО ОАО «Банк Москвы», а до этого курировала корпоративный блок в региональном филиале МДМ Банка. Вместе с тем в ноябре 2016 года Наталья Борисова ушла из жизни, и Промсвязьбанк вновь остался без руководителя.

Информационные технологии

Богатой на перестановки отраслью в этом году оказалась телекоммуникационная, особенно сегмент сотовой связи. Отметились абсолютно все представленные в Сибири операторы — и не по одному разу.

В сентябре бывший глава красноярского филиала МТС Армен Аветисян переехал в Москву, где занял должность директора по региональному развитию. Это стало частью реорганизации структуры МТС: семь ранее существующих макрорегионов были перестроены в четыре экономических кластера, один из которых и возглавил Армен Аветисян. Новым главой красноярского филиала стал Олег Низомиддинов, который прежде руководил филиалом в Мурманске, а с апреля 2015 года управлял работой компании сразу в двух регионах — Мурманской области и Республике Карелии.

Незадолго до этого своего представителя в Сибири сменила Yota — Марина Багаева, ранее возглавлявшая сибирский филиал, стала директором департамента продаж и обслуживания, а ее должность занял Иван Войтков, в прошлом — глава макрорегиона «Центр». «Ростелеком» также сменил в августе главу омского филиала — им стал Эдуард Серобабин.

В «ВымпелКоме» перестановки случились в бизнес-направлении — в июле новым директором по корпоративному бизнесу Сибири и Дальнего востока «Билайн» стал Виктор Кочетов, который до прихода в «ВымпелКом» 12 лет работал в страховой компании Allianz. А в начале 2016 года директором Tele2 «Сибирь» стал Дмитрий Кромский, в прошлом — вице-президент по развитию бизнеса в странах СНГ «ВымпелКома». Спустя полгода именно с «Билайном» Tele2 договорились о создании совместной сети в 27 регионах России, в том числе в Сибири. Алексей Ноздрин, предшественник Кромского, сейчас возглавляет представительство Tele2 в Казахстане.

Tele2 в этом году прирастала не только «Билайном», но и «МегаФоном» — в мае директором макрорегиона «Центр» ООО «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) стал Денис Маликов, до этого девять лет проработавший в «МегаФоне» и пять лет занимавший пост коммерческого директора Сибирского филиала.

Отметился 2016 год не только перестановками в уже имеющихся должностях, но и появлением новых. Так, по оценке руководителя сибирского подразделения ПАО «МегаФон» Андрея Шишковского, на один Новосибирск приходится 25% всего объема рынка корпоративной связи СФО, поэтому «МегаФон» в этом году решил создать в этом городе самостоятельную бизнес-единицу. В июне 2016 года главой Новосибирского отделения стала Галия Сайфутдинова, работающая в «МегаФоне» с 2008 года и ранее занимавшая должность директора представительства в Хабаровске.

Изменения случились не только у сотовых операторов — так, на посту главы ГК «МегаКом» Эдуарда Швеца в уходящем году сменил Дмитрий Кириллов. И результаты его работы уже налицо: именно «МегаКом» приобрел новосибирское отделение «Стартелеком», к которому давно приглядывались и другие операторы. По оценке «МегаКома», эта сделка позволит увеличить абонентскую базу на 30% и достичь «психологического барьера» в 10% рынка.

Кроме того, анализируя отставки-назначения в телеком-индустрии, можно выделить уход Дмитрия Мартазова с поста директора новосибирского филиала «ЭР-Телеком-Холдинга». Помимо него, компанию покинули технический директор Александр Скоробогач и директор по B2C Баир Аюшеев, который перешел на работу в дальневосточный филиал «Ростелекома». Таким образом, свое кресло в топ-менеджменте сохранила только директор по B2B новосибирского филиала «ЭР-Телекома» Александра Лещева.

Напомним, что до прихода в эту компанию Дмитрий Мартазов являлся топ-менеджером в «Сибирских Сетях», а также работал в «МегаФоне». В «ЭР-Телекоме» Дмитрий Мартазов работал с осени 2014 года, сменив на этом посту Станислава Дариенко, ушедшего на повышение. На текущий момент кресло главы филиала до сих пор пустует, хотя с момента ухода Дмитрия Мартазова прошло более полугода. Тем временем новым директором по b2c и заместителем директора филиала был назначен Александр Клемашев.

В свою очередь в сфере системной интеграции заметным событием стал переход команды новосибирского филиала «Астерос» во главе со Станиславом Юминовым в «Белтел». Напомним, что ранее Станислав Юминов около пяти лет проработал в «Микротесте», после чего возглавлял сибирское представительство системного интегратора «Астерос» вплоть до ухода с регионального рынка этой компании. В результате команда интегратора перешла во вновь созданный филиал «Белтела».

Энергетика и строительство

31 августа стало известно, что совет директоров АО «СИБЭКО» назначил генеральным директором Руслана Власова. До этого он занимал должность первого заместителя гендиректора, технического директора. В свою очередь Сергей Анфимов, возглавлявший компанию с мая 2015 года, обратился в совет директоров компании с просьбой досрочно прекратить трудовой договор по личным обстоятельствам. А 6 июня текущего года заявление Сергея Анфимова было одобрено.

Также в июле текущего года стало известно, что бывший министр ЖКХ Новосибирской области Денис Вершинин возглавил АО «Трансервис», которым владеет известный новосибирский бизнесмен Александр Бойко. Напомним, что пост министра Денис Вершинин оставил в январе 2015 года.

В октябре 2016 года сменилось руководство одного из ключевых департаментов мэрии Новосибирска — департамента энергетики и ЖКХ. Заявление по собственному желанию написал Сергей Клестов. Место начальника департамента занял бывший глава МУП «Энергия» Андрей Колмаков.

Сменился председатель совета директоров и в крупнейшей строительной компании города ГК «Стрижи». Пост оставил депутат Совета депутатов города, глава регионального отделения партия «Родина» Вячеслав Илюхин. На его место был назначен депутат Законодательного собрания Новосибирской области Илья Поляков.

Культура

В культурной среде Новосибирской области (НСО) разгорелись нешуточные страсти вокруг конфликта экс-директора новосибирской филармонии Татьяны Людмилиной и министра культуры НСО Игоря Решетникова. Известие об увольнении Татьяны Людмилиной появилось неожиданно в понедельник, 19 сентября, между брифингами губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого и мэра Новосибирска Анатолия Локтя по итогам выборов. Сама Татьяна Людмилина отмечала, что у Игоря Решетникова к ней личная неприязнь. Якобы во время разговора, объясняющего причину увольнения, он сказал: «Вы никому не нравитесь». Татьяна Людмилина серьезно возмутилась и теперь требует восстановления в должности, но уже через суд. А новым директором филармонии стал Бейбит Мухамедин, ранее работавший в новосибирском театре оперы и балета.

В самый разгар конфликта Людмилиной и Решетникова стало известно еще об одном назначении — нового директора Новосибирского театра кукол. Им стал Юрий Горлатых, который был в предыдущем созыве депутатом Законодательного собрания Новосибирской области.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.