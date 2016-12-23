Для строительной отрасли 2016 год оказался одним из самых сложных за последнюю пятилетку. При выборе компании и персоны года в этом секторе экономики редакция «КС» принимала во внимание выполнение планов застройщиками, платежную дисциплину и наличие задолженностей перед какими-либо организациями, а также объемы ввода жилья.

Прогнозируемый объем ввода жилья в 2016 году снизится незначительно — в министерстве строительства Новосибирской области в течение года называли цифру в 1,8 млн кв. м против прошлогодних 2,2 млн кв. м. Тревогу вызвали другие показатели: объемы продаж на первичном рынке упали, по разным оценкам, на 20–30%. Сократилось количество договоров долевого участия. По последним данным, которые представил главный архитектор города Виктор Тимонов, падение в I квартале составило 7%, во II — 21%, в III квартале — 22%, к концу года — 15%. «Но ситуация начала выравниваться», — оптимистично заметил главный архитектор города.

В результате во второй половине 2016 года застройщики начали активно требовать возвращения мер поддержки строительной отрасли, которые были введены за время губернаторства Виктора Толоконского. Застройщики очень ждут компенсации первоначального взноса при взятии ипотечного кредита. «В результате затраченные в 2009–2010 годах на реализацию этой программы 2,5 млрд руб. вернулись в бюджет многократно — в 3–5 раз. А когда в декабре 2009 года строительные краны остановились вообще, губернатор Новосибирской области объявил о господдержке в форме предоставления гарантий по кредитам — застройщиков перед банками. Благодаря этим мерам ни одна стройка не остановилась», — вспоминает депутат Законодательного собрания Новосибирской области, генеральный директор ПСК «Сибирь» Валерий Червов. В 2016 году строительные компании такой поддержки не получили — возлагают надежды на год следующий.

Компания года

Напомним, что в прошлом году строительной организацией года редакция «КС» признала группу компаний «Стрижи». Застройщик за 3,5 года выполнил 5-летний план. «Стрижи» с опережением срока ввели 6-ю очередь одноименного микрорайона.

В текущем году, учитывая сложившиеся экономические условия, когда даже крупным застройщикам пришлось отказаться от ряда проектов, редакция «КС» решила обратить пристальное внимание на такой показатель, как объем ввода. Впрочем, и это оказалось непростой задачей, так как данные на конец года еще не окончательные, и у разных организаций и экспертов показатели значительно отличаются. За основу редакция издания «КС» взяла рейтинг, составленный Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА), и предварительный топ-лист независимого эксперта Сергея Николаева. Тройки лидеров отличаются.

В топ-листе НОЗА (данные по состоянию на октябрь 2016 года) лидируют ГК «Стрижи» (208,23 тыс. кв. м), компания «Брусника» («Сибакадемстрой»; 200,86 тыс. кв. м) и ООО «Доступное жилье» (179,54 тыс. кв. м), занявшие соответственно первое, второе и третье места. У Сергея Николаева, который вел подсчет самостоятельно, на первом месте — ПСК «Сибирь» (80,69 тыс. кв. м), на втором — ООО «СК «ВИРА-Строй» (55,78 тыс. кв. м) и на третьем — компания «Сибакадемстрой» (54,99 тыс. кв. м).

Вполне вероятно, говорит Сергей Николаев, в рейтинг результативности может попасть и барнаульский застройщик — ООО «Новосибирский квартал». Эта строительная компания взялась за достройку «Акатуйского» после ЗАО «Ситех». На текущий момент застройщик реализует одноименный проект в поселке Краснообск и малоэтажный комплекс «Фламинго» в Кировском районе Новосибирска.

Напомним, что по итогам 2015 года наиболее результативными строительными компаниями в мэрии Новосибирска признали ГК «Дискус-плюс» (224,49 тыс. кв. м), ООО «Сибирь-Развитие» (114,96 тыс. кв. м) и СК «ВИРА-Строй» (94,89 тыс. кв. м).

На последнюю компанию стоит обратить особое внимание. В 2014 году «ВИРА-Строй» стремительно вошла в первую пятерку, оказавшись на 4-м месте. В следующем году застройщик отыграл еще одну позицию и в 2015 году занял уже 3-е место. С тех пор застройщик только наращивает темпы строительства. Такая динамика дала основания для признания ООО «СК «ВИРА-Строй» «Компанией 2016 года» в строительстве по версии «КС».

Напомним, что компания появилась на рынке в 2011 году. Застройщик известен своими проектами «Матрешки» и «Матрешкин двор». Впрочем, на текущий момент компания «перешагнула» с левобережья Новосибирска на правый берег, реализуя проект жилой дом «Аврора» и «Матрешки на правом». На левом берегу «ВИРА-Строй» продолжает строительство «Матрешкиного двора» и жилого комплекса «Лето». Кроме того, с 2015 года «Матрешки» «прописались» в Барнауле. Генеральным директором «ВИРА-Строй» является Михаил Постников.

Также в этом году «Континент Сибири» выбирал самых надежных застройщиков города. Рэнкинг надежности крупных городских застройщиков формировался на основе данных «Рейтингового агентства строительного комплекса» (РАСК) совместно с НОЗА, а также таких важных критериев, как объем ввода, соблюдение сроков ввода, наличие задолженности по аренде земли. Возглавила рейтинг ГК «Стрижи».

За небогатый событиями в сфере жилищного строительства год отличилось и ООО «Аква-Сити». Именно к проекту застройщика «Ясный берег» летом 2016 года была проведена теплотрасса, позволившая осуществить подачу тепловой нагрузки в размере 65,6 Гкал/ч с коллекторов ТЭЦ-2. Объем инвестиций, вложенных в проект, составил 290 млн руб.

В свою очередь от площади Маркса до микрорайона «Чистая слобода» (ООО «КПД-Газстрой») осенью протянули трамвайные пути.

Персона года

Напомним, что по итогам 2015-го персоной года в строительстве стал генеральный директор ГК «Энергомонтаж», депутат Законодательного собрания Новосибирской области Иван Сидоренко. Он, как и Майис Мамедов, в казалось бы не самое подходящее для строительной отрасли время сумели запустить новые предприятия стройиндустрии.

Стоит отметить, что регулярно при выборе персоны года благодаря своей активной законотворческой деятельности в поле зрения «КС» попадал депутат горсовета Новосибирска Вячеслав Илюхин, но звания этого не получал.

Осенью этого года Вячеслав Илюхин покинул пост председателя совета директоров ГК «Стрижи», о чем «КС» написал первым. Напомним, что в июне текущего года депутат возглавил региональное отделение партии «Родина». На сентябрьских выборах в Госдуму РФ он проходил по партийному списку. То, что решение об уходе из компании продиктовано политическим мотивами, подтверждал и сам Вячеслав Илюхин. «Отчасти это решение связано и с политической деятельностью. У меня есть свои политические взгляды», — сообщил тогда корреспонденту «КС» парламентарий.

Впрочем, уходить из строительной отрасли Вячеслав Илюхин не планирует, заверив «КС», что «продолжит строить, но уже в другом месте».

За активное и эффективное участие в изменении и разработке ряда законодательных инициатив, регламентирующих строительную отрасль, а также за смелое решение о начале собственного строительного бизнеса и выходе из состава акционеров одной из крупнейших компаний города в своей сфере звание «Персона года» по версии «КС» присуждается Вячеславу Илюхину.

Приз зрительских симпатий

Накануне подготовки материала «КС» запустил на сайте голосование на определение лучшей строительной организации. По состоянию на 22 декабря первое место занимала ГК «ПТК-30», следом шла компания «Сибакадемстрой» («Компания 2014 года»), на третьем месте — «Метаприбор». Голосование продолжается.

Что же касается промежуточных результатов, то следует отметить, что ГК «ПТК-30» в недавнем прошлом известна серией долгостроев. Также группа компаний была замечена в десятке крупнейших должников по арендной плате. О наличии задолженности застройщика перед другими организациями свидетельствуют и отключения от тепла в ноябре и декабре АО «СИБЭКО» двух жилых домов ГК «ПТК-30».

Какую из строительных организаций Новосибирска, вы бы назвали лучшей компанией 2016-го года? ГК «Стрижи»

Группа компаний Владислава Крючкова

СК «Сибирь»

Компания «Сибакадемстрой»

СК «Вира-Строй»

«Доступное жилье»

ГК «КПД-Газстрой»

ХК «Первый строительный фонд»

ГК «Дискус-Плюс»

«Краснообскмонтажспецстрой»

«Метаприбор»

ГК «ПТК-30»

ГК «Кварсис»

ЗАО «Строитель» Результаты опроса

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