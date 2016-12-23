Сегодня в Москве пройдет пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным. Корреспондент «КС» работает на мероприятии.
На пресс-конференцию в этом году аккредитовано рекордное количество журналистов — более 1400 российских и зарубежных. Практически каждый надеется задать свой вопрос главе государства. Большинство заготовили специальные плакаты для привлечения внимания.
Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Первый канал», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Информация о наиболее актуальных для Сибири и бизнес-сообщества вопросах и высказываниях президента будет оперативно размещаться на сайте ksonline.ru.