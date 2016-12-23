Строительная компания «Новосибирский квартал» сейчас возводит два крупных объекта: микрорайоны «Краснообский» и «Фламинго» на левом берегу Оби. Несмотря на кризис, организация подходит к концу 2016 года с хорошими экономическими показателями. Как этого удалось добиться, в интервью «КС» рассказала руководитель отдела продаж ЛАРИСА НЕРЕТИНА.

— Заканчивается 2016 год, не самый простой для экономики. С какими показателями «Новосибирский квартал» подходит к Новому году?

— Мы достигли именно тех показателей, которые были запланированы. В Краснообске один дом ввели в эксплуатацию и сейчас заселяем, еще один готовим к сдаче, а один заложили. Начали строить гаражный комплекс. В микрорайоне «Фламинго» готовим к вводу три здания. Открыли первичные продажи в доме № 3, начали строить дом № 12, готовим площадки еще под два объекта. Процесс идет, как и планировалось.

— Как вам удается достигать высоких результатов в такое сложное для строительной отрасли время?

— Наверное, во-первых, за счет того, что мы не пользуемся кредитными средствами. Мы работаем на собственных ресурсах, частично привлекая деньги участников долевого строительства. Как правило, мы открываем продажи тогда, когда дома подросли уже как минимум на два-три, а то и на пять этажей. Недавно, например, в Краснообске мы открыли продажи в двух домах, при этом они уже почти готовы.

— То есть вы вообще не привлекаете сторонние инвестиции?

— Да. Мы не работаем и по бартерным схемам, которые используют многие застройщики (когда с подрядчиками рассчитываются квартирами и получают за это стройматериалы или какие-то виды работ). Сторонних инвестиций нет вообще: все делается за счет собственных сил и собственного капитала.

— Хотелось бы подробнее узнать о микрорайоне «Краснообский». Там уже есть заселенные дома?

— На протяжении 2015 года мы ввели в эксплуатацию и заселили четыре дома. Кто-то купил квартиру на этапе строительства, кто-то пришел к нам, когда дома уже были сданы. Мы всем рады и в благодарность за доверие организуем праздничные мероприятия, дарим подарки деткам. Это и Новый год, и Масленица, День защиты детей. Нам есть где организовать и провести такие праздники, ведь наш микрорайон отличают большие просторные дворовые территории, множество детских комплексов, спортивные сооружения. В этом году тоже будут новоселы, которые первый раз встретят Новый год в новой квартире.

— Как люди отзываются о своих квартирах и о микрорайоне в целом?

— Краснообск сам по себе очень интересный район: уютный, тихий, спокойный, и в то же время недалеко от города, можно сказать, в черте города. Я часто приезжаю сюда, большинство жителей знают нас в лицо, поэтому часто слышу от людей слова благодарности. Мы сдаем квартиры с отделкой «под ключ». И люди, получив ключи, имеют возможность сразу заехать и жить. Это очень удобно. Во-первых, для молодых — сейчас все очень напряженно работают, и поэтому не всегда есть время заниматься отделкой. Во-вторых, многие снимают квартиры, и когда появляется новое жилье, хочется сразу переехать. В-третьих, многие покупают квартиру с помощью ипотечных кредитов, а в этой ситуации не всегда есть средства, чтобы отвлечь их на ремонт.

Отделкой люди довольны. Тем более что материалы у нас достаточно качественные и «аккуратные». Это значит, что нет навязчивых расцветок: обои под покраску, все очень деликатно, практично. Мы сразу ставим входные металлические и межкомнатные двери, всю сантехнику. То есть необходимый минимум в квартире уже есть. Это людям очень нравится.

Что касается инфраструктуры, то, помимо домов, мы делаем не только дороги и детские площадки. Мы построили еще и хоккейную коробку: зимой она заливается льдом, причем мы сами за этим следим. Всегда, когда я приезжаю, там кто-нибудь есть: катаются на коньках, играют в хоккей. На лето мы застилаем ее искусственным газоном и там играют в футбол. Поставили волейбольно-баскетбольную площадку с профессиональным покрытием. Спорт людей сближает.

Людям нравится, что мы следим за территорией, делаем ее комфортной, высаживаем деревья. Мы позаботились и о дополнительных парковочных карманах, ведь сейчас все на машинах, и мест часто не хватает. Так что и эта проблема у нас решена.

— А другие объекты инфраструктуры: школы, садики, транспорт?

— Краснообск — это развитый микрорайон, поэтому школы и детские сады там есть. Все в шаговой доступности. Планом нашего микрорайона предусмотрено и строительство еще одного детского сада. Под его размещение земля уже отведена. И проект для него мы готовы предоставить.

Остановка тоже близко. И с транспортом сейчас, насколько я слышу, проблем уже нет. Если раньше были негативные отзывы, что из Краснообска в город сложно доехать, маршрутки ходят редко, то сейчас ситуация в корне изменилась. Это признают и те, кто давно живет там.

Недавно была открыта транспортная развязка на улице Петухова, прошлых пробок тоже не стало. Я сама это заметила, так как езжу туда регулярно.

— У вас есть статистика по заселению микрорайона? Кто покупает там квартиры?

— Нельзя сказать, что покупает какая-то конкретная категория. Это и молодежь, и пожилые люди, и большие семьи с детьми. Мы не строим маленькие квартиры, мелкие студии, у нас много трехкомнатных квартир. Поэтому чаще всего все-таки квартиры у нас покупают большие семьи. А вот под сдачу в аренду берут единицы: люди предпочитают жить там сами.

Причем покупают не только жители Краснообска, многие переезжают и из города, даже из центра. Те, кто когда-то пришел жить в Краснообск, оттуда уже не уезжают: расширяются, покупают новые квартиры. Потому что поселок сам по себе очень удобный и чистый. Работать можно в центре города: в суете, в движении. А вот жить надо там, где тихо, спокойно и уютно.

В Краснообске дети гуляют одни, и в школы ходят сами — родители за них не боятся. Интересно, что после заселения очередного дома примерно через полгода на улицах появляется много колясок.

— Вы правильно заметили, что у Краснообска есть свой особый дух. Как вам кажется, новому микрорайону удалось органично в него вписаться?

— Да, конечно. Мы сохранили изначальную архитектуру Краснообска, которая закладывалась еще в 80-х годах. Дело в том, что Краснообск строился кругами. Мы ведем строительство в западной части второго круга. Так же поставили свои дома по окружности. Микрорайон действительно стал единым целым с Краснообском.

— Теперь давайте поговорим о микрорайоне «Фламинго». Это очень необычный проект для Новосибирска. Расскажите, какие плюсы предусмотрены в новом объекте?

— Учитывая, что «Фламинго» находится в непосредственной близости от Кировского района, буквально за его границей — через дорогу, то жители будут пользоваться всей инфраструктурой Затулинского жилмассива. А это стадион, кинотеатр, поликлиники, детские сады, школы. Буквально в десяти минутах ходьбы есть несколько транспортных остановок, 11 транспортных маршрутов в разные части города: и по левому берегу, и на правый. С движением проблем нет никогда.

Помимо этого, проектом предусмотрено строительство детского сада и школы. Они будут чуть позже, когда наш микрорайон немножко разрастется. Будут и гаражные комплексы, чтобы не все авто стояли на улице.

Наш микрорайон интересен тем, что мы предусмотрели очень хорошие зоны отдыха. Есть территории, на которые вообще не смогут заезжать автомобили, и там будет легко гулять с детьми. Причем, выходя из любого дома, можно сразу попасть на такую территорию для отдыха.

Также, несмотря на то что это малоэтажные дома, есть дома с лифтами. Плюс «Фламинго» еще отличается тем, что мы построили там собственную котельную, которая будет отапливать именно наш микрорайон. Для людей это более комфортно и практично.

— Такое жилье воспринимается как элитное. А на какую категорию покупателей рассчитаны цены?

— Несмотря на все плюсы, цены у нас вполне экономкласса. Я вообще не люблю делить ни людей, ни жилье на категории. Но могу сказать, что это жилье повышенной комфортности по цене экономкласса. Как и в Краснообске.

— У западных жилмассивов такая репутация, что о них часто говорят, как о криминальных районах. А на вашем объекте будут предусмотрены особые меры безопасности?

— Я бы не сказала, что это криминальные районы: преступность и в центре города есть, ничуть не меньше, чем на окраинах. Я жила в разных районах, в том числе и на Затулинке, и знаю, что там можно спокойно ходить вечером. Тем не менее у нас весь микрорайон будет огорожен общим забором. То есть не каждый дом в отдельности, а сразу вся территория. И по микрорайону точно можно будет перемещаться спокойно. Будет охрана и видеонаблюдение.

— Расскажите немного о планах на будущий год.

— В этих двух микрорайонах планируем сдачу следующих домов. Во «Фламинго» будет порядка четырех-пяти домов введено в эксплуатацию. В Краснообске — как минимум три заселятся. Будем начинать новые здания, потому что проекты большие.

Возможно, будут открываться и новые площадки. Над этим мы сейчас работаем, рассматриваем варианты. Но наша компания предпочитает строить именно комплексно, а необходимую для этого территорию не всегда просто найти. Мы создаем не просто квартиры, а комфортную среду для жизни. Строим дороги и коммуникации.

— Скоро Новый год…

— Да, я хочу поздравить всех жителей нашего города с наступающим Новым годом! Пожелать, чтобы в этом году сбывались все их мечты — самые смелые и дерзкие. Поставленные цели должны быть достигнуты. Пусть растут семьи, рождаются дети. Радуйтесь жизни!

Микрорайон «Краснообский»

Застройщик ООО «Новосибирский квартал»

Проектная декларация на сайте: www.nsk-kvartal.ru

Микрорайон «Фламинго»

Застройщик ООО «Жилищная инициатива»

официальный представитель ООО «Новосибирский квартал»

Проектная декларация на сайте: www.nsk-kvartal.ru

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