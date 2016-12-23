Размер дебиторской задолженности потребителей перед поставщиком газа — ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» — растет. Среди неплательщиков и теплоснабжающие организации Новосибирской области, и промышленные предприятия. Однако компания надеется переломить ситуацию, используя принятый в этом году закон об укреплении платежной дисциплины потребителей.

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» — компания, входящая в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100%-ное дочернее общество ПАО «Газпром»), осуществляет поставки природного газа производственным потребителям и населению Новосибирской и Томской областей, Алтайского края и Республики Алтай.

По оперативным данным «Газпром межрегионгаз Новосибирска», ситуация с дебиторской задолженностью потребителей природного газа Новосибирской области к концу уходящего года оказалась сложнее, чем годом ранее. Общий объем задолженности по состоянию на 1 декабря достиг 1,48 млрд рублей — это на 15% больше, чем на ту же дату в 2015 году. Из всей дебиторской задолженности более 51% (или 766,5 млн рублей) приходится на теплоснабжающие организации региона.

Ряд компаний смогли заметно нарастить свои долги по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Например, ФГУП «Энергетик» увеличило свою задолженность в 1,6 раза (до 118,2 млн рублей), МУП «Теплосервис» — в 2,5 раза (до 63,3 млн рублей), ООО «СибТЭК» — на 64% (до 208,9 млн рублей).

Среди других заметных должников — ФГУП «УЭВ» — 272,8 млн рублей, МУП «КБУ» — 127,4 млн рублей, ООО «Татарская тепловая компания» (33,5 млн рублей), ООО «Чановская тепловая компания» (10,7 млн рублей) и МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» (6,5 млн рублей). МУП «Сокур», пришедшее на смену обанкротившемуся «Сокурскому ТЭС» (прекратил производственную деятельность с 29,2 млн задолженности за газ), увеличило задолженность до 11,7 млн рублей. А МУП «Западное», начавшее потреблять природный газ с октября 2016 года, после газификации р. п. Мошково уже накопило более 2,4 млн рублей задолженности.

Еще около 45% неплатежей (или 633,4 млн рублей) приходится на промышленные предприятия. Самую худшую динамику демонстрируют ООО «Генерация Сибири» — 64,4 млн рублей (рост задолженности за год почти в два раза), АО «Завод «Экран» — 38,3 млн рублей, ООО «Мезон-Л» (10,8 млн рублей), ООО ГК «Дорогинский кирпич» (7,2 млн рублей), АО «Новосибирский Сельский Строительный Комбинат» (6,4 млн рублей) и ОАО «Черепановский завод строительных материалов» (2,4 млн рублей).

«Проблема платежной дисциплины остается по-прежнему острой — по сравнению с декабрем прошлого года дебиторская задолженность выросла на 188 млн рублей. Из года в год практически не меняется и состав самых крупных должников. Не стоит забывать, что от платежной дисциплины напрямую зависит инвестиционная привлекательность региона, в том числе размер инвестиций в газификацию Новосибирской области и иные социальные проекты. В регионах с наибольшей задолженностью за газ объемы инвестиций сокращаются, при этом исключается начало строительства новых объектов газоснабжения», — прокомментировал ситуацию заместитель начальника отдела по реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Сергей Шарапов.

В компании рассчитывают, что повлиять на ситуацию сможет недавно принятый закон № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», значительно усиливающий ответственность за несвоевременную оплату энергоресурсов. В частности, изменился порядок начисления штрафных санкций (пеней) за просрочку оплаты природного газа и услуг по его транспортировке — в зависимости от ставки рефинансирования размер пени может составлять до 30,5% годовых от невыплаченной в срок суммы. А также кратно увеличены размеры штрафов за самовольное подключение к газовым сетям и введена административная ответственность за нарушение потребителем введенного ограничения поставки газа.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.