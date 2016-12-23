У бизнеса постепенно восстанавливается интерес к кредитным ресурсам. Причем оживление наблюдается в самых разных отраслях. О тенденциях в корпоративном сегменте, поддержке инвестиционных проектов, а также о дистанционном обслуживании в интервью «КС» рассказал заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк АЛЕКСЕЙ БАРЫШЕВ.

Сибирский банк ПАО Сбербанк на текущий момент осуществляет деятельность на территории восьми субъектов РФ — Алтайского, Красноярского краев, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, республик Алтай, Хакасия, Тыва. В этом году рост кредитного портфеля Сибирского банка в корпоративном сегменте составил 9%, рост остатков на счетах юридических лиц — 11%.

— Алексей Михайлович, какие основные тренды вы можете обозначить по итогам года?

— Прежде всего восстанавливается кредитная активность бизнеса, в том числе есть интерес к инвестиционным продуктам. Второе: клиенты стремятся к оптимизации времени, хотят тратить минимум на общение с банком, при этом получая качественный финансовый сервис. Поэтому мы наблюдали в 2016 году рост интереса к транзакционным продуктам, и уверен, эта тенденция продолжится в следующем году.

— Что можете сказать о поведении субъектов малого бизнеса?

— Здесь тренд совпадает с рынком: кредитная активность растет. Чаще всего предприниматели занимают средства на пополнение оборотных средств, приобретение автотранспорта и объектов коммерческой недвижимости.

— Вы упомянули об оживлении инвестиционной активности участников рынка. Какие наиболее интересные проекты можете отметить в уходящем году?

— Инвестиционные инструменты эффективны для долгосрочных проектов. Основное условие — окупаемость проекта с учетом стоимости заемных средств и сроков их предоставления. Конечно, есть большой перечень параметров, которые стоит проанализировать предварительно, но главное сделать вывод: заявленный проект окупится на тех условиях, которые в нем заложены. В качестве примера могу привести инвестиционные сделки 2016 года: приобретение спецтехники по соглашению с БелАЗом для компании «Стройсервис», сейчас аналогичный проект обсуждается с компанией «Кузбассразрезуголь» (Кемеровская область). В Новосибирской области реализован проект с «ВПК-Ойл» на развитие производства. Кстати, радует объем инвестиционных кредитов в сегменте малого бизнеса: более 2 млрд рублей.

— Какие отрасли для банков являются приоритетными при кредитовании?

— В Сбербанке, например, нет приоритезации по отраслям. Важны финансовое состояние партнера, его готовность к открытому диалогу, стремление развивать свой бизнес. Вообще, у банка есть готовность поддерживать предпринимателя, который занимается своим развитием, контролирует эффективность деятельности и риски, присущие бизнесу. Банк готов рассматривать абсолютно любой проект, любой отрасли с видимым горизонтом окупаемости и прозрачными источниками дохода.

Но особое внимание я хотел бы уделить строительной отрасли. В 2016 году здесь сложилось несколько усиливающих факторов. Во-первых, застройщикам важно показать на начальном этапе строительства прозрачные источники дохода: например, банковский кредит. Во-вторых, для успешного завершения проекта в срок необходимо бесперебойное финансирование. В-третьих, если банк предоставляет заемные средства, то активно участвует в реализации проекта, контролирует строительство жилого объекта практически на каждом этапе. Таким образом, исключаются риски изменения сроков сдачи. Участники проекта — банк и застройщик — в свою очередь могут предоставить дополнительные скидки на приобретение жилья. Это, несомненно, стимулирует спрос и оказывает положительное воздействие на экономику региона.

— Возможно ли государственно-частное партнерство в сфере строительства?

— Государственно-частное партнерство — это ближайшее будущее. Сегодня проекты ГЧП реализовываются в большинстве субъектов Российской Федерации, накоплен положительный опыт. Мы рассматриваем возможные проекты на тех территориях, на которых работаем, но с высокой долей вероятности первые проекты могут быть реализованы в Новосибирской области и в Красноярском крае в социальной сфере или в ЖКХ. Ожидаем, что это случится в начале следующего года. При форме сотрудничества ГЧП банк обязан обеспечивать инвестиционно-банковскими продуктами проекты на всех этапах их жизненного цикла. При этом не устанавливается нижний порог по объему финансирования проекта, проекты будут поддерживаться, независимо от финансового масштаба.

— Давайте вернемся к теме малого бизнеса. В сегменте малого бизнеса в этом году появилось достаточно много интересных программ кредитования, в том числе и с использованием государственных средств поддержки. Присутствует ли интерес со стороны бизнеса в этом направлении?

— Как я уже отмечал, малый бизнес проявляет интерес к определенным видам кредитов. Также мы отметили высокую активность при пользовании овердрафтами и кредитами на исполнение контрактов.

Существенно важным стало снижение в регионе за год средних процентных ставок по кредитным продуктам в среднем на 2–3 пункта. И сейчас минимальные ставки составляют от 11% годовых. А по программе фондирования МСП кредитные ресурсы обойдутся предпринимателям от 10,6%.

— Сейчас активно развиваются сервисы дистанционного обслуживания. Как вы полагаете, какие продукты будут наиболее актуальны в будущем году?

— На наш взгляд, наиболее востребованной будет возможность удаленного общения банков с клиентами, когда бизнес может проводить операции, в том числе и снимать наличные средства без посещения банков. Имеющаяся в нашем распоряжении статистика демонстрирует, что в минувшем году 99,3% всех операций совершалось через электронные сервисы.

Возможность экономии времени — это наиболее важное преимущество любой финансовой организации. Традиционное расчетно-кассовое обслуживание с посещением банка становится неактуальным.

Пожалуй, самой востребованной услугой в этом направлении становится дистанционное открытие счетов: по нашей статистике, в этом году 98% счетов предприниматели открывали с помощью дистанционного резервирования через Интернет.

— И последний вопрос. Как вы оцениваете создание национальной платежной системы?

— Положительно. В 2016 году началась эмиссия дебетовых карт национальной платежной системы «Мир», массовым этот процесс станет в следующем году. Сегодня уже возможно использовать карты «Мир» в устройствах самообслуживания, эта работа будет продолжена. В начале 2017 года планируется обеспечить прием карт «Мир» во всех терминалах, что позволит существенно расширить потенциал карты национальной платежной системы.

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