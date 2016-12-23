Cекретарем Новосибирского отделения «Единой России» был вновь выбран Валерий Ильенко.



Выборы руководящего лица партии в области прошли 23 декабря в рамках Ежегодной XXXII конференции «Единой России». Секретарь избирается сроком на пять лет. Напомним, что текущее кадровое обновление носит внеплановый характер.

Помимо Валерия Ильенко, набравшего 148 голосов, на пост претендовал Алексей Александров с 18 голосами.

Кроме того, в рамках конференции подводятся итоги политического сезона 2016 года и обсуждаются приоритетные задачи регионального отделения на 2017 год. В заседании участвует около 300 человек, среди которых депутаты законодательного собрания, совета депутатов и Государственной думы, члены Совета Федерации и губернатор Новосибирской области.

Также в рамках мероприятия проходят выборы в члены Политического Совета НРО партии на 2017 год. Подробности читайте в «КС» в ближайшее время.

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