Вполне возможно, уходящий год в Новосибирской области стал годом переоценки ценностей и пробы сил фигур, которые будут определять лицо региона после 2018 года.

При обсуждении любых аспектов состояния экономики на первый план выдвигается политическая сторона вопроса. Экономические проблемы имеют политические корни. Так обстоит дело в стране в целом, и аналогичным образом – в субъектах Федерации. Слишком многое упирается в решенность или нерешенность вопроса о том, как устроена власть на территории, как принимаются решения. Подводя итоги 2016 года, требуется оценить то, что происходит сейчас в Новосибирской области в контексте общенациональных трендов.

Сегодня политический ландшафт Новосибирска отличается от картины, к которой привыкли многие в период 2000 – 2010 гг. В те годы ситуация определялась доминирующими позициями регионального лидера – Виктора Толоконского. Предпринимались попытки оспорить его влияние, однако в целом он продолжал контролировать регион, расставляя на ключевые позиции своих людей, нейтрализуя или удаляя тех, кто претендовал составить ему конкуренцию.

Ныне многое иначе.Самым интересным феноменом политической жизни в Новосибирской области 2016 г. можно назвать возросшую роль регионального Законодательного собрания. Все началось с отказа ЗС традиционно поддержать кандидатуру спикера, согласованную губернатором (напомним, в 2005 г. аналогичная попытка парламентской «самодеятельности»при избрании спикером Алексея Беспаликова завершилась неудачно). В дальнейшем ЗС сделался площадкой резкой критики деятельности структур, подведомственных исполнительной власти, инициатив и проектов, выдвинутых губернатором. Такое положение вещей сохранялось до самого последнего времени.

К тому, что это такое у нас было, можно относиться по-разному. Существует как минимум два противоположных описания процессов, имевших место в Новосибирской области в 2015 – 2016 гг.

Традиционный подход, опирающийся на буквальное воспроизведение шаблонов «золотого десятилетия», утверждает, что сегодняшнее состояние новосибирской власти вызвано просто-напросто слабостью действующего губернатора, который не может заставить всех считаться со своей волей и «ходить строем», как то было при Викторе Толоконском или в более жесткой форме в 2011-2012 году на пике славы Василия Юрченко. В таком случае события последних «смутных лет» рассматриваются как медленный транзит от одного режима личной власти к другому. Область ищет долгосрочного хозяина, но пока не обрела его – отсюда все проблемы, думают некоторые.

При этом по крайней мере часть критиков существующего положения вещей активно участвовала в событиях 2013-2014 гг., когда регион по факту отверг последнего главу областной исполнительной власти, отличавшегося авторитарным стилем правления. А осмысление политического кризиса тех лет констатирует, что конфликты, разрешением которых занималась тогда новосибирская политическая и деловая элита, изначально возникли не где-нибудь, а в недрах предыдущей команды «крепкой власти». Даже такой сильный политик, как Виктор Толоконский, не удержал область под своим контролем. Не только позитивные, но и негативные последствия его десятилетнего правления, в ходе которого не был цивилизованно (то есть в плановом порядке и публично) решен вопрос о преемнике, продолжают определять собой региональную политическую повестку.

Другая, в сравнении с указанной выше, оценка ситуации в Новосибирской области учитывает опыт 2009 – 2014 гг. и состоит в понимании того факта, что в таком регионе с диверсифицированной несырьевой экономикой, как НСО, власть не может быть достоянием одного человека (и малой группы его сподвижников), она должна быть открытой, публичной и коллегиальной. Что как раз и отражает растущее значение ее законодательной ветви, впервые приблизившейся по влиянию к исполнительной – и эти перемены действительно следует считать самым значительным позитивным итогом 2016 года.

Выбирая именно этот взгляд как более современный и перспективный, можно сослаться на трудности персонификации, с которыми сталкивается власть в российском масштабе. Все понимают, что «царь» в стране уже есть, причем его статус связан с его личными качествами и харизмой, которую невозможно тиражировать. Попытки конкретных лиц изображать из себя «путиных» в границах отдельно взятых территорий за редким исключением превращаются в пародирование оригинала, за что в конечном счете приходится рассчитываться Путину № 1.

На местах Кремль заинтересован в обеспечении качества управления. При возрастающей сложности экономических и хозяйственных вопросов с их решением успешнее справляется система взаимно контролирующих друг друга ветвей власти, чем локальные царьки (вроде губернаторов Коми или Сахалина). Пример Новосибирской области с идущими публично дискуссиями (по проекту четвертого моста, мусоросортировочного завода, деятельности Технопарка, Агентства инвестиционного развития) это наглядно иллюстрирует. Лидеры депутатского корпуса своей активной публичной позицией побуждают областную исполнительную власть вносить коррективы в решения, которые могли бы не пойти на пользу региону и авторитету всей властной вертикали. Фактически, они предостерегают губернаторскую команду от совершения ошибок, чья цена может оказаться очень высокой.

Если Москва не против

В силу своего исторически сложившегося экономического устройства Новосибирская область в какой-то мере демонстрирует путь, которым будет двигаться страна, если дела в ней будут развиваться успешно. Этот путь в перспективе связан с развитием бизнеса по максимальному спектру направлений и снижением зависимости бюджета как от дотаций извне, так и от конкретных предприятий-монополистов.

Заметим, что 2016 год в Новосибирске ознаменовался преодолением не только некоторых политических шаблонов, но и ранее сложившихся представлений о региональных экономических приоритетах. С запуском Аквапарка компании «Кварсис», анонсом проекта «Заповедный лес» Александра Бойко, центр науки и образования, обрабатывающих отраслей промышленности, строительства и недвижимости, управления, торговли, транспорта, логистики, городской жизни получает импульс стать не в последнюю очередь макрорегиональным развлекательным центром. В этом нет ничего плохого – именно это позволит области более эффективно наполнять бюджет и изыскивать больше ресурсов для повышения своей конкурентоспособности в научно-производственной и культурной сферах. Региональная политическая система должна отражать факт дальнейшей диверсификации экономики.

Положительно оценивая вектор 2016 года и считая диалог «на равных» ветвей власти долгосрочным приобретением новосибирской политической системы, нельзя не упомянуть об опасностях, которые подстерегают на этом пути. Конечно, и в пределах субъекта федерации всегда существует риск съехать от «республиканской» к «олигархической» форме правления. Из истории олигархических фронд известно, что публичность обсуждения решений может в итоге оказаться не более, чем инструментом в руках небольшой группы лиц, добивающихся преференций и апеллирующих к «общественности» только в качестве стимула к заключению закулисных договоренностей с исполнительной властью. 2017-й год в этом смысле будет показательным и, вероятнее всего, «расставит точки над и» в вопросе, куда именно эволюционирует НСО.

Если политическая система области продолжит развиваться, в частности, если этот процесс развития поддержит, а не прервет его Москва, то тем самым будут более четко обозначены критерии отбора региональных лидеров следующего десятилетия, связанные с их способностью действовать в публичном пространстве.

Позиция федерального центра по понятным причинам имеет большое значение. В течение какого-то времени Москва с подозрением смотрела на любые несанкционированные и не заорганизованные процессы на местах, усматривая в каждом заметном движении угрозу чуть ли не «оранжевой революции». Новосибирский опыт 2015-2016 гг. интересен тем, что в повышении авторитета и эффективности представительной власти решающую роль сыграли не так называемые «общественники» и не оппозиция, а максимально благонадежные «системные» депутаты, на протяжении многих лет связанные с правящей партией. В результате возросшая активность заксобрания направилась во вполне конструктивное русло оптимизации экономической политики и в целом вызвала рост управляемости, но не дестабилизацию, которой традиционно опасается в подобных случаях Москва.

Переходим на личности

Кто-то из региональных политиков, которых выдвигает новое время, вполне возможно, возглавит область на следующих губернаторских выборах. Уже Владимир Городецкий вернулся к власти в 2014 году как «фигура согласия» и в целом немало предпринял для консолидации региональной элиты, при этом понимая, что консолидация – это не когда один человек говорит, а другие молчат или рукоплещут, это состояние диалога. В частности, действующему губернатору хватило мудрости идти на компромиссы и не пытаться изображать из себя некоторых своих предшественников. Уровень открытости и публичности власти при Городецком вырос, даже несмотря на то, что он считается больше «хозяйственником» и менее искушенным политиком, чем, например, Виктор Толоконский. Среди людей, со своей стороны внесших заметный вклад в успех этой тенденции, следует упомянуть Юрия Зозулю и Андрея Шимкива.

Зозуля, которого «Континент Сибирь» по итогам 2015 года назвал наиболее яркой политической фигурой в регионе, в 2016 году был «мотором» практически всех заметных инициатив Заксобрания, возглавляя рабочие группы ЗС по самым острым проблемам регионального развития. По совокупности опыта, авторитета, стажа в публичной политике и, главное, явного вкуса к ней, он остаётся, несомненно, самой сильной фигурой в ЗС. Поведение Зозули в наибольшей степени соответствует стандартам открытого, цивилизованного соискания публичной должности – он активно общается с основными социальными средами: промышленниками, аграриями, инноваторами, педагогическим сообществом, профессионально используетпредставляющиеся возможности диалога с ними, выступая в различных аудиториях. Несмотря на то, что сам он, насколько известно «КС», отрицает свой интерес к высшим региональным постам, в составе ЗС это наиболее подготовленный потенциальный кандидат на позицию главы региона.

Напротив, губернаторские амбиции его коллеги и союзника АндреяШимкива достаточно хорошо известны. Шимкивпользуется уважением за свою способность выполнять взятые на себя обязательства – довольно немаловажное качество для человека, планирующего политическую карьеру. Однако его стаж в публичной политике и склонность к ней существенно меньше, чем у некоторых других претендентов на региональное лидерство. Возглавляя филиал «Газпромнефти», Шимкивслужил своего рода образцом закрытости и недружелюбия по отношению к СМИ. Слишком быстрая смена ориентации, когда в 2015 г. он неожиданно захотел возглавить ветвь власти, для которой открытость и публичность являются основополагающими принципами, заставляют усомниться в том, что он внутренне готов к принятой на себя роли. Некоторые собеседники «КС» допускают, что в силу свойств характера Шимкив может проявить себя не менее авторитарным руководителем, чем был в свое время Василий Юрченко. И всё же, хотя и с оговорками, многие из наших респондентов положительно характеризуют возможность когда-нибудь увидеть в губернаторском кресленынешнего председателя ЗС.

Анатолий Локоть, несмотря на не слишком удачные для КПРФ выборы в Госдуму, продолжает оставаться одним из наиболее сильных политиков в Новосибирске, обладающих шансами возглавить область после 2018 г. Не в пользу градоначальника тяжелая многоснежная зима, вызывающая многочисленные трудности передвижения по городу, но нельзя не признать, что мы не увидели при этом ничего такого, чего не насмотрелись бы и при его предшественнике. Город чистится уж во всяком случае не менее интенсивно, чем это было в 2010 или в 2013 гг. (с поправкой на текущую величину осадков). Летний ремонт городских дорог также оставлял приемлемое впечатление, если сравнивать его с временами, когда городом руководили не политики, а «крепкие хозяйственники». Можно считать, что Локоть вполне освоился в должности, хотя и не успел совершить прорывов и достижений, ради которых, формально, бросил вызов прежней команде управленцев. К числу явных преимуществ мэра Новосибирска относится его готовность договариваться, играть по правилам открытой коллегиальной системы управления. Не менее, чем Шимкив, Локоть договороспособен. Он умеет держать удар, не отступает перед трудностями и не сдает соратников, даже несмотря на сильный нажим – вспомним историю его отношений с бывшим первым вице-мэром Виктором Игнатовым, ныне депутатом Госдумы, чьей отставки настойчиво ожидала от градоначальника областная власть. В декабре 2013 г. итоговый обзорный материал «Континента Сибирь» назывался «Предчувствие локтя» и, действительно, назвав лидера новосибирских коммунистов «политиком года», мы не ошиблись – в 2014 г. он выиграл выборы мэра Новосибирска, победив в очень трудной борьбе Владимира Знаткова. С тех пор его возможности возросли, он не останавливается на достигнутом, формирует и укрепляет собственную команду и по-прежнему придерживается политического стиля, который можно считать прогрессивнымстилем будущего. Для Новосибирской области губернатор Локоть не был бы шагом назад, это было бы движением в направлении развития политсистемы.

Еще один человек, который считается достойным в не столь отдаленном будущем занять самые значимые должности в Новосибирской области, впервые появляется в итоговых обзорах «КС». Это Вадим Головко, бывший главный федеральный инспектор по НСО, осенью 2016 г. ставший заместителем полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе. При очень высоком рейтинге известности, Головко на своем прежнем месте работы в течение долгого времени был ограничен функционалом, не предполагавшим публичности. Тем не менее он взаимодействовал со структурами власти и общественными организациями, занимаясь решением различных резонансных проблем, находившихся на контроле федерального центра. У него есть давний опыт участия в избирательных кампаниях, он играл значительную роль в событиях 1998 – 1999 гг., в ту пору, когда отдельные местные руководители нынешних дней что-то слышали о политике только по телевизору. В период, когда полпредом президента РФ в СФО был Анатолий Квашнин, Головко пользовался его доверием и, по слухам, сохранил с ним добрые отношения. В 2016 г. он сумел выиграть аппаратную дуэль у своего давнишнего оппонента Андрея Филичева и вытеснить его из полпредства. Если к поддержке федералов, с которымион традиционно связан, Головко добавит рост известности и более заметные позиции в регионе, что в целом допускает потенциал его нынешней должности, то его кандидатура на губернаторский пост станет еще более весомой. С аппаратной точки зрения Головко выдерживает максимально корректный формат отношений с Владимиром Городецким из всех перечисленных выше политиков. Он не стремится форсировать события, предпочитая их эволюционное развитие, и избегает каких-либо способов давления на действующего губернатора. Возможно, в глазах кураторов региона в федеральном центре именно это выглядит самой безупречной моделью поведения. А может, будет приветствоваться другая установка – не ждать милости от природы, но в меру агрессивно влиять на происходящее.

Губернаторская избирательная кампания уже идет

В 2016 г. ситуация в области изменилась еще в одном отношении. Год назад линия основного внутреннего конфликта в НСО проходила по оси город – область, команда мэра – команда губернатора, а главным теневым ньюсмейкером, драйвером политического процесса считался Виктор Игнатов. Игнатов – совершенно точно человек, без которого жизнь в Новосибирске была бы скучнее. Однако сейчас в регионе есть люди, вполне способные заменить его по этой части. К уже упоминавшимся лидерам депутатского корпуса – Зозуле, Шимкиву и их единомышленникам в других ветвях власти – стягивались нити большинства событий, которые становились наиболее обсуждаемыми в 2016 г. Список возможных претендентов на власть в ближайшем будущем не обязательно исчерпывается приведенными выше фамилиями. Из недавних избирательных кампаний, прежде всего, 2015 года, когда выбиралось Заксобрание, многие вышли с новыми навыками и новыми целеполаганиями. В этом смысле политическое пространство усложнилось, стало многомерным. Большее количество искусных игроков делает обстановку менее понятной.

Очевидно, например, что после ухода Игнатова из команды Локтя мэру и губернатору сейчас уже нечего делить – маловероятно, что они или их сторонники сойдутся снова на каких-либо выборах, у них нет повода конфликтовать. Тем не менее возникает ощущение, что на их отношения накладывается избирательная кампания, которая уже идет,хотя никто не объявлял о ее начале. Как минимум Локоть – её потенциальный участник. Поэтому использовались и будут используются возможности нейтрализовать его. Столкновение с действующим губернатором– хорошее средство. В такой же степени выигрышна для игроков, которые не афишируют свою заинтересованность смахнуть со сцены одновременно и Городецкого, и Локтя, свежая история с повышением тарифов ЖКХ. Так уж случилось, что она позволяет очень кстати посадить мэра с губернатором в одну лодку и немного пораскачивать её.

В 2017 году мы увидим еще немало интересных событий, в подоплеке которых разворачивающаяся конкуренция будущих кандидатов в губернаторы и идущих с ними в связке будущих кандидатов в мэры. И, в сущности, это нормально: ничего плохого в том нет, пока конкуренция не выходит за рамки и остаётся спором о том, кто профессиональнее работает в публичном пространстве. А профессионально работать в нем отнюдь не значит: разгромить его, взяв штурмом, хотя это наверное не так уж трудно – профессионализм в том, чтобы содействовать его развитию. Такая конкуренция оказывает положительное стимулирующее воздействие, ее надо приветствовать.

Реальность сегодня такова, что политика вернулась в Новосибирскую область. Вероятные соперники соревнуются не только в аппаратных интригах и в доступе к тому или иному московскому телу, но в первую очередь полагаются на себя и свою способность взаимодействовать с обществом у себя дома. Это хорошо. Главное, чтобы соблюдались правила игры.