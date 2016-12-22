Представители руководства заксобрания Новосибирской области уточнили, что пропишут в обращении к городским властям и губернатору.

22 декабря прошла пресс-конференция, на которой первые лица заксобрания Новосибирской области, представляющие все фракции, подвели итоги прошедшего законодательного года.

Спикер регионального ЗС Андрей Шимкив обратил внимание на то, что депутаты продолжат отслеживать ситуацию, связанную с повышением тарифов на коммунальные услуги в Новосибирске. Вопрос напрямую не входит в компетенцию областных парламентариев, тем не менее, глава ЗС считает неправильным, что постановление губернатора об индексации стоимости на услуги ЖКХ «прошло мимо» депутатского корпуса. Напомним, что неделю назад Андрей Шимкив внес в повестку сессии обсуждение вопроса. Итогом стало решение обратиться к городским властям и главе области с конкретными предложениями.

Сегодня на совместной пресс-конференции с руководителями фракций Андрей Шимкив рассказал что в текст обращения обязательно войдет вопрос о контроле за выручкой, которую получат ресурсоснабжающие организации от повышенного тарифа.

«Мы заметили, что постановление как-то мимо нас прошло. Поэтому на сессии подняли этот вопрос, о котором, к сожалению, сами узнали не так давно. Выступать против нет смысла, решение о повышении тарифов принято и не мы его принимали, это не наша компетенция. Мы приложим все усилия и сфокусируемся на том, как проконтролировать дополнительную выручку. Сколько водопроводов будет проложено, на каких улицах и так далее», — подчеркнул Андрей Шимкив.

Первый вице-спикер ЗС, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Панферов обратил внимание на то, что до согласования проекта постановления о повышении тарифов, стоило предварительно обсудить тему в общественном пространстве, осветить в СМИ, чтобы «убедить людей» в целесообразности принимаемого решения.

Андрей Шимкив напомнил, что тарифы повышаются с 1 июля следующего года. «Надеемся, что до этого момента будут разработаны программы поддержки как для жителей, так и для бизнеса», — резюмировал Андрей Шимкив.

Лидер фракции «Справедливая Россия» Анатолий Кубанов сказал о том, что энергетическим компаниям, которые получат дополнительную выручку после повышения тарифов на коммунальные услуги, стоило бы «ужаться» в своих аппетитах. Глава фракции КПРФ Владимир Карпов заметил, что важно, чтобы средства были направлены на узкие точки, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций.

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