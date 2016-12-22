Утвержден бюджет Новосибирской области на 2017 год

Сегодня на сессии законодательного собрания Новосибирской области утвержден бюджет региона на 2017 год, сообщает корреспондент «КС» с заседания.



Бюджет Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов утвержден в третьем окончательном чтении большинством голосов: 59 — «за», 2 — «против».

«В законе учтены все поправки, принятые во втором чтении. Замечаний к проекту закона не поступило», — сообщил в ходе своего доклада, предварявшего голосование, председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов.

Доходы запланированы на уровне 115,94 млрд руб, расходы — 116,24 млрд руб., а дефицит составит 300 млн руб. О том, как шло обсуждение бюджета на предыдущих встречах, «КС» писал ранее.

Кроме того, на заседании были приняты поправки к статьям 2 и 3 Закона НСО «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на спецстоянку…». Подробности читайте в «КС» в ближайшее вермя.

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