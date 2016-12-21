Новосибирский региональный филиал АО «Россельхозбанк» подвел предварительные итоги работы в 2016 году. Кредитный портфель филиала на 1 декабря 2016 года достиг 22,5 млрд рублей.

За 11 месяцев 2016 года Новосибирский филиал выдал клиентам 17,3 млрд рублей, что на 31% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Сумма привлеченных средств клиентов на указанную дату составила 13 млрд рублей, из них 4,8 млрд рублей — средства физических лиц. С начала года ресурсная база филиала выросла на 28%.

В 2016 году Новосибирский филиал существенно увеличил выдачи корпоративным клиентам. С января по декабрь текущего года юридическим лицам и предпринимателям региона Банк выдал 15,2 млрд рублей, это превышает аналогичный показатель 2015 года на 28%. Активно кредитовались как крупные предприятия, так и представители малого бизнеса. Банк сохранил лидерство в финансировании АПК региона – сельхозпроизводителям в текущем году выдано 3,8 млрд рублей. Доля филиала на рынке кредитования сезонных работ в Новосибирской области по состоянию на 1 декабря 2016 года составила 90%

Клиентам-физическим лицам Новосибирским филиалом Россельхозбанка выдано 2,1 млрд рублей. Одним из наиболее актуальных продуктов для жителей региона стало ипотечное кредитование. За 11 месяцев 2016 года по ипотечным программам было выдано 663 кредита на сумму 1,1 млрд рублей.

«В 2016 году филиал показал рост по ключевым направлениям деятельности. Нам удалось увеличить кредитный портфель, а также обеспечить рост ресурсной базы. Мы предоставили сельхозпроизводителям требуемый объем заемных средств для успешного проведения сезонных работ. В планах на 2017 год – активная работа по увеличению доли рынка и предоставлению качественных финансовых услуг предприятиям и населению региона», — рассказал директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

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