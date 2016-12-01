Основанная в Новосибирске сеть кофеен Traveler’s coffee и одна из крупнейших региональных компаний сферы сетевого маркетинга NL International договорились о сотрудничестве в рамках программы лояльности и начали работы на тестовом этапе. Информацию об этом «КС» подтвердили представители обеих компаний.

NL International — международная компания сферы сетевого маркетинга, основана в 2000 году в Новосибирске. На сегодня продуктовый ряд включает в себя 10 торговых марок, концептуально объединенных по трем направлениям: здоровье, красота, дом. Одним из наиболее известных является Energydiet.

На территории России функционируют более 40 фирменных магазинов и более 200 сетевых офисов NL International. География компании включает Украину, Казахстан, Азербайджан, а также страны Европы и Прибалтики. Основателем и президентом NL International является предприниматель Дмитрий Хохлов, генеральным директором управляющей компании ─ Светлана Семенова.

В конце ноября стартовал тестовый этап проекта между кофейнями Traveler’s coffee и NL International. Как пояснил «КС» директор по маркетингу Traveler’s coffee Алексей Клоц, в рамках этого проекта будут выпущены специальные бонусные карты, которые будут распространяться среди менеджеров NL International. Эти карты будут давать возможность менеджерам сетевой компании накапливать PV — специальные баллы, которые она будет использовать для мотивации менеджеров на увеличение покупок. «Разработанная нами программа лояльности была анонсирована в начале октября 2016 года, этот анонс произвел сильное впечатление на многотысячную команду менеджеров NL. Уже сейчас мы видим большой интерес к разработанной нами программе лояльности, понимаем, что она приведет много новых гостей из числа менеджеров NL International, увеличит группу постоянных посетителей. Эта целевая группа представляет значительный интерес для сети Traveler’s coffee, так как это люди с активной жизненной позицией, они посещают самые популярные заведения, делятся своими впечатлениями через соцсети. У них много подписчиков — то есть в лице менеджеров NL International мы получим мощнейший инструмент для оповещения широких масс аудитории. Главная возможность — продвижение наших предложений», ─ рассказывает Алексей Клоц. По его словам, PV — главный критерий оценки успешности менеджера в система NL, и это очень сильный мотивирующий фактор для посещения кофеен.

Проект также предусматривает выпуск продукции Traveler’s coffee для продажи в сети NL International и открытие миникофеен в магазинах компании. На текущий момент уже открыта микрокофейня в крупнейшем в Новосибирске офисе продаж NL International.

По мнению менеджмента компании, такой проект ─ это только начало подобного рода сотрудничества сетевого и традиционного формата. «Сегодня уже очевидно, что индустрия сетевого бизнеса набирает обороты в России, и каждый день в компании прибавляются тысячи новых менеджеров. Это ёмкий быстрорастущий рынок для новых партнёров и продуктовых линеек производителей NL. Учитывая влияние экономического кризиса, я считаю партнёрство двух компаний превосходным решением для обеих», ─ отмечает основатель строительной компании ProSD Group, топ-менеджер компании NL International (DT1) Валерий Черкасов.

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