В Новосибирской области продолжается активное обсуждение проекта строительства четвертого моста через Обь. Референдум так и не состоится, финансовая модель еще уточняется, а документы уже отданы в правительство РФ. Между тем тональность обсуждения все накаляется, и участники процесса начинают обмениваться личными обвинениями. Кто участвует в споре и какие аргументы пускаются в ход — разбирался «КС».

Референдум не нужен

Первая сессия Законодательного собрания (ЗС) Новосибирской области прошла 22 сентября — на неделю раньше, чем планировалось. Перенести заседание пришлось, потому что депутаты обязаны были принять решение по поводу инициативы о проведении областного референдума о необходимости строительства четвертого моста через Обь. 51 депутат проголосовал «против» идеи и только пятеро оказались «за». Теперь документы будут возвращены в избирательную комиссию области, которая откажет в регистрации инициативной группе.

Решению предшествовала длительная дискуссия. Изначально заявка на референдум обсуждалась на транспортном комитете ЗС. Напомним, что вопрос предполагалось сформулировать следующим образом: «Считаете ли Вы необходимым строительство в городе Новосибирске мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской и его эксплуатацию на платной основе при условии, что плата за проезд за одну поездку составит для легкового автомобиля более 30 рублей?» Согласно процедуре, ЗС должно проверять соответствие вопроса требованиям федерального и областного законодательства. Главная цель — определить, не допускает ли он множественного толкования. И, согласно информации начальника департамента по правовым вопросам законодательного собрания Ольги Макарцевой, вопрос оказался сформулирован неверно. «Формулировка не исключает возможность его множественного толкования», — прокомментировала она на заседании комитета и привела четыре варианта возможных ответов.

Помимо прочего, инициаторов референдума обвинили в политической заинтересованности. «Все-таки навязывание этого референдума было политической акцией перед выборами, к сожалению», — заявил руководитель фракции «ЕР» Андрей Панферов. «Сегодня политическая составляющая исчерпана. Есть только работа — цифровая модель, где четко прописано, что сколько стоит. Политическую полемику надо убирать и переходить к деловому общению правительства, общественности и законодательного собрания», — добавил председатель комитета Федор Николаев.

В процессе обсуждения на сессии Законодательного собрания появились и другие аргументы. Так, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отметил, что референдум бессмысленно проводить в сельской местности, так как речь об объекте для города. Эту же точку зрения поддержал спикер ЗС Андрей Шимкив. «Референдум проводить в нашей огромной области, где половина населения — жители сельской местности… Я вас уверяю, что они сразу скажут: «Асфальт нам положите». Объективной оценки не будет», — прокомментировал он в перерыве сессии. Об этом же говорил на заседании и член «ЕР» Денис Субботин. «Сельское население однозначно проголосовало бы против, потому что им вообще не интересно, где в Новосибирске будет стоять мост», — сказал он.

«Стоит сказать и о юридических последствиях, которые теоретически может принести результат референдума. Это самый главный вопрос: этих последствий никто в принципе не может оценить. В противном случае мы вообще никогда не сможем построить, если примем решение на референдуме. И каждый должен отвечать за эти юридические последействия», — заметил председатель транспортного комитета Федор Николаев.

Еще один аргумент — решать, нужен ли мост и где он будет расположен, должны не жители области, а специалисты. Об этом на заседании транспортного комитета говорил секретарь Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия», а на сессии ЗС — член КПРФ Вадим Агеенко.

По мнению инициатора референдума, руководителя партии «Родина» в Новосибирской области Вячеслава Илюхина, аргументы оппонентов не выдерживают никакой критики. «И, по-видимому, поэтому нашему представителю не дали сегодня слова на Законодательном собрании. Потому что сами они прекрасно понимают, что вопрос предполагает однозначный ответ: «да» или «нет». Я пока не решил, стоит ли доказывать это через суд», — сказал он. «Понятно, что сейчас бессмысленно добиваться проведения референдума — посмотрите сами на активность нашего народа. Если выборы можно провести, там нет ограничений по явке, то референдум предполагает, что в нем должно участвовать не менее 50% жителей области. Очевидно, что при таком отношении к выборам никто никуда не придет», — добавил депутат и отметил, что результаты у проделанной работы все равно есть. «Так или иначе, каких-то сдвигов мы уже добились. Сумма минимального гарантированного дохода концессионера предварительно изменена с 91 млрд до 58 млрд рублей. Так что свою точку зрения мы не поменяли и будем ее высказывать и в дальнейшем», — подытожил он.

Кстати, не все депутаты высказывались против моста. Так, член ЛДПР Дарья Украинцева недавно провела соцопрос о строительстве Центрального моста. Согласно его результатам выходит, что горожане не осведомлены о деталях концессионного соглашения по строительству моста, и их отрицательное отношение к проекту растет по мере информирования об этих деталях. «Замечу, что о положительном отношении со стороны жителей к вопросу о платности проезда, о котором говорят некоторые высокие чиновники, даже мечтать не приходится. Ни один из опрашиваемых новосибирцев не произнес «отношусь положительно» или «полностью поддерживаю». Были ответы «ну а как без этого в наше время», «отношусь с пониманием» и «придется потерпеть». Но даже таких «понимающих» горожан по итогам всего опроса набралось чуть больше 10%, — рассказывает она. Также депутат отметила, что жители левого берега, работающие на правом, узнав о цене за проезд по мосту, а также о планах по закрытию Октябрьского перехода, назвали новый мост «дополнительным налогом для жителей левобережья». На сессии Законодательного собрания депутат высказала опасения в том, что Центральный мост ждет та же судьба, что и многие другие неэффективные, но дорогостоящие дорожные объекты Новосибирска.

Видны подвижки

Напомним, что разработка обновленной финансовой модели четвертого моста через Обь еще не завершена. Один из главных проблемных вопросов в этой теме — кто будет нести финансовые риски по окупаемости моста за счет эксплуатации на платной основе: концессионер или областной бюджет. Чтобы уладить эти моменты была создана специальная рабочая группа, куда вошли и депутаты законодательного собрания. По словам губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, уже видны подвижки с точки зрения усовершенствования финансовой модели, и через месяц можно будет начать следующий этап обсуждения в областном парламенте. При этом председатель транспортного комитета Федор Николаев отметил, что депутаты в любом случае будут настаивать на крайней минимизации рисков для жителей Новосибирской области и регионального бюджета. «Если риск останется, если трафик не подтверждается, и область должна будет заплатить, на это мы не согласимся», — сказал он на брифинге.

Также Федор Николаев сообщил, что сумма концессионного соглашения сейчас колеблется между 40 и 50 млрд рублей. По его словам, депутаты задают разработчикам проекта вопросы, которые касаются внутреннего наполнения и подтверждения тех цифр, которые заложены в модели. Это необходимо, чтобы выяснить, где «зашиты мешки с воздухом», которые надо исключить, чтобы «высушить» модель и получить реальный объем средств, необходимых для выполнения предполагаемого концессионного соглашения.

А депутат КПРФ Андрей Жирнов на сессии заметил, что его больше всего волнуют корректировки величины прибыли концессионеров. «Когда мы говорим, что сумма для концессионеров снижается с 90 до 50 миллиардов рублей, то получается экономия в размере 40 миллиардов рублей. Как возникла такая ситуация, что прибыль концессионеров изначально была завышена на 40 миллиардов рублей? Как такое вообще могли предлагать?!» — недоумевает депутат.

Говоря о деньгах, важно помнить и о том, что основной объем (до 75%) средств, требуемых на строительство моста, должен поступить из федерального бюджета. Заявка на получение гранта уже подана в правительство РФ и сейчас прорабатывается Росавтодором. Всего на получение этих денег претендует семь регионов. Однако, по информации Владимира Городецкого, проект моста через Обь считается одним из наиболее проработанных. «Разумеется, если мы грант не получим, то в рамках областного бюджета построить мост просто невозможно», — добавил глава региона.

Не нашли свое место

Невозможно оказалось и обойтись без конфликта между ветвями власти. Так, 14 сентября Владимир Городецкий, отвечая на вопросы СМИ, обвинил депутатов в личной заинтересованности при обсуждении проекта четвертого моста. «Сегодня никто не говорит, что четвертый мост не нужен. Есть те, кто говорит, что нужно строить не поперек, а вдоль, но это отдельная категория людей, и я отношу их к особым мнениям. Я понимаю, как сегодня звучит вопрос о недостаточной обоснованности финансовой модели. Мы это услышали. И теперь работаем над этим. И сегодня уже много поправлено в финансово-экономической модели, и многое еще будет поправлено на дальнейших этапах работы. Поэтому задача одна — это задача вовлечь всех и вся, кто хотел бы высказать свое мнение. На любом этапе. Тайны никто не делает, поверьте. А услышать разные мнения, подходы важно. Но не исключаю, что есть и кто-то, кто считает, что это все-таки бизнес, и хотел бы там поучаствовать, а своего места там не нашел. Ну, может быть, и такие мнения есть. Пусть встраиваются в другие бизнесы. В том числе и в этот. Но только не за счет того, чтобы политизировать или говорить, что что-то не так. А как по-другому?» — заявил он на пресс-конференции.

В ходе заседания комитета Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной промышленной и информационной политике депутаты ответили на эти обвинения. Глава фракции «Единой России» в ЗС Андрей Панферов, комментируя проект четвертого моста в целом, отметил, что «вопрос не в том, чтобы этот проект канул в лету, а в том, чтобы выйти на него с понятными цифрами, с понятным бюджетом, с понятными заказчиками. И чтобы не создавалось впечатления нашими действиями, что депутаты, мол, хотят как-то поучаствовать в этом проекте. Это ошибочное мнение по той простой причине, что здесь вопрос принципиальный. Если мы строим мост, значит, он должен отвечать тем задачам и тем насущным проблемам, которые он должен решить. Чтобы после завершения этого проекта новосибирцы гордились этим мостом».

Руководитель комитета Федор Николаев присоединился к коллеге: «Нам в этом проекте — за себя буду говорить — нужно только удовлетворить потребности наших жителей. Сегодня при непосредственном участии депутатов в диалоге с правительством мы думаем о том, что в будущем может лечь на шею налогоплательщиков Новосибирской области и отстаиваем только их интересы».

Вспомнили о заявлении губернатора и на сессии областного парламента. Говоря о значимости обсуждения инвестиционных проектов, депутат ЗС Юрий Зозуля сказал: «Обсуждение должно быть, это верно. Но не в виде намеков, что кто-то пытается встроиться в бизнес, а в виде нормального конструктивного диалога».

Нужно было раньше обсуждать

Одной из основных тем в итоге оказался вопрос о необходимости широкого общественного обсуждения крупных инвестиционных проектов. Так, Федор Николаев отметил, что в уточнении финансовой модели концессионного соглашения может принять участие любой депутат, но обсуждение должно вестись в чисто хозяйственной плоскости, без привлечения политических аргументов. А Андрей Жирнов отметил, что идея круглого стола в свое время возникла именно потому, что администрация области не предоставляла достаточной информации о проекте. «Четкое было впечатление тогда, что приехали белые люди в Африку к туземцам и привезли нам бусы, — рассказал он и добавил: — То, что вопрос о референдуме тогда у инициативной группы возник, это совершенно не удивительно, не случайно».

Об этом же говорил Юрий Зозуля. «Нужно было раньше обсуждать, а не выносить на широкую общественность цифры, за которыми, как выясняется, ничего не стоит. Именно с этим связано сегодняшние проблемы. Необходимо понимать, что запрос на референдум — это попытка докричаться до власти, — сказал он. — Возникает дискуссия в обществе, потому что оно лишено информации». Также парламентарий предложил обратить внимание правительства на необходимость предварительного обсуждения любых инициатив перед тем, как подписывать постановления правительства и объявлять суммы, которые не могут быть подкреплены четкой моделью. «Когда я запрашивал модели, мне сказали, что моделей нет. Тогда откуда берутся цифры? Именно поэтому у нас возникают подобные дебаты», — подытожил он.

Помимо прочего, транспортный комитет предложил рекомендовать мэрии Новосибирска и Совету депутатов города проинформировать Законодательное собрание и правительство Новосибирской области о своей официальной позиции по строительству мостового перехода. Предварительно на заседании комитета парламентарии решили также потребовать от города разработки четкой стратегии развития транспортной системы. Кстати, корреспондент «КС», присутствовавший на сессии, заметил, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил заседание, однако не выступал.

В конце сентября проект строительства четвертого моста через Обь будет представлен правительством Новосибирской области на XV Международном Инвестиционном форуме в Сочи. Возможно, оценка экспертов, которая может там прозвучать, внесет ясность в озвученные выше вопросы. А это в свою очередь поможет снова консолидироваться областной и городской власти вокруг решения конкретных хозяйственных проблем, отринув политические интересы и взаимные обвинения.

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