Владислав Офицеров, ГК «РосЕвроДевелопмент»:

— Кризисные явления в отечественной экономике привели к изменению структуры рынка коммерческой недвижимости. Большой объем активов в виде объектов незавершенного строительства или требующих коммерческой эксплуатации сконцентрировался у банков, которые не являются специалистами в области управления подобными проектами.

Финансовые институты демонстрируют нам два подхода к использованию доставшихся им объектов. Одни с уверенной надеждой на скорый выход из кризиса ликвидности тихо ждут «естественной капитализации». Другие начинают заниматься управлением, чтоб подойти к этапу роста стоимости коммерческой недвижимости с максимально привлекательными девелоперскими проектами и готовыми бизнесами. Но такой подход в свою очередь, безусловно, приведет к дополнительным рискам, сократить которые банкирам позволит взвешенный подход к решению некоторых вопросов, связанных с формой организации управления капитализацией объектов коммерческой недвижимости, являющихся их проблемными активами.

Ключевой вопрос, на который должна ответить любая кредитная организация, сделавшая ставку на управление развитием своих недвижимых активов, заключается в выборе одной из двух организационных моделей. Первая — формирование профильной дочерней структуры, отвечающей за эффективное использование объектов коммерческой недвижимости, оказавшихся в собственности банка. Вторая модель — передача в управление специализированным компаниям, доказавшим свою эффективность в решении задач по управлению и капитализации подобных проектов.

В процессе обсуждения с банками предложений о передаче функции комплексного управления объектами коммерческой недвижимости на аутсорсинг в большинстве случаев финансистов удивляет объем необходимых профильных компетенций и квалификаций управляющих команд. И те, кто все-таки решает идти по пути создания собственной управляющей структуры, уже приходят к пониманию, что простым аккумулированием проблемных активов и приглашением пары-тройки отраслевых менеджеров они не избавляются от проблемы. Они лишь делают первый шаг к организации многопрофильной управляющей компании, эффективность работы которой покажет время.

Практика подтверждает, что результативная работа и качество всех процессов системы управления объектами коммерческой недвижимости возможны только в случае интегрированного сотрудничества профильных служб. Комплексный подход требует увязывать деятельность коммерческого, финансового, маркетингового департаментов, планово-экономического отдела, подразделений, отвечающих за общестроительные работы, эксплуатацию всех инженерных систем, безопасность. В команде каждый, выполняя свои узкоспециализированные задачи, должен хорошо понимать и общий процесс управления объектом. Такую структуру сформировать на отдельном или нескольких объектах различного профиля довольно сложно.

Но произошедший финансово-экономический кризис, в результате которого банкиры получили проблемные активы, произвел и качественный отсев среди девелоперов, перешедших к стадии управления и капитализации имущественных комплексов, находящихся в их собственности. Эти компании получили опыт и сформировали команды, которые продемонстрировали свою успешность не только в организации проектирования, строительства и сдачи объектов, но и в последующем эффективном управлении проектами крупных бизнес-центров, торгово-развлекательных комплексов, логистических парков, отелей и коттеджных поселков.

Именно их опыт и квалификация могут быть сегодня востребованы финансовыми институтами, которые планируют развивать свои недвижимые активы с минимальными рисками. Ведь по сути они не будут начинать с нуля, а «поставят на обслуживание» дополнительные объекты, включив их во все действующие процессы и регламенты. Опыт менеджеров позволит сформировать оптимальный применимый алгоритм управления имуществом, существующие структуры дополнят свои штаты исполнительным персоналом, а наличие истории отношений сократит время на работу с потенциальными клиентами и арендаторами. Сегодня банковские структуры и сложившиеся комплексные управляющие компании имеют возможность сформировать новое взаимовыгодное сотрудничество. И для этого не нужны традиционные ресурсы кредитных учреждений. Необходим кредит доверия, который позволит развиваться отрасли и будет возвращен банкам ростом капитализации их недвижимых активов. А оставшиеся на российском рынке компании, которых не так много, уже продемонстрировали, что они это делать умеют.