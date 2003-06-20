Стремясь кардинально решить проблему обновления парка городского автотранспорта, новосибирская мэрия сосредоточила свои усилия на организации и стимулировании местного производства этой продукции. Вслед за сборкой на заводе им. Коминтерна автобусов «Сибиряк-МАЗ» началась реализация проекта по производству сибирских кузовов для троллейбусов. Ход этого проекта находится под личным контролем мэра Новосибирска Владимира Городецкого.

В Новосибирске четыре троллейбусных депо, парк троллейбусов — 338 единиц. Объем перевозок пассажиров троллейбусами составляет 23,2%, это второе место после объема перевозок автобусами (35,2%). Основной парк представлен троллейбусами марки «ЗиУ» производства завода им. Урицкого (г. Энгельск Саратовской области). Средний возраст троллейбусов — 13 лет. Доля полностью изношенного парка достигает 60%. В других городах СФО эксплуатируется еще 700 троллейбусов. Парк этих машин также находится в изношенном состоянии и требует ремонта и замены.

Мэр Новосибирска Владимир Городецкий (слева) взял проект «сибирского троллейбуса» под личный контроль. Фото Аркадия УВАРОВА

Большая изношенность пассажирского транспорта ведет к тому, что на сегодняшний день основные средства, выделяемые новосибирской мэрией на муниципальные пассажироперевозки, идут в основном на поддержание парка машин в рабочем состоянии. Эта отрасль городского хозяйства остается практически полностью дотационной. Выручка городского транспорта от оплаты проезда горожанами составляет только 30% от суммы, необходимой на содержание парка, а остальные 70% финансируются из городского бюджета.

Эти расходы «съедают» изрядную часть муниципальных финансов. Мэр Новосибирска Владимир Городецкий как человек, лично ответственный за исполнение городского бюджета и заинтересованный в экономии бюджетных средств, прекрасно понимает, что первым шагом на пути к решению проблем муниципального транспорта должно стать именно обновление парка машин. В то же время очевидно, что в существующей ситуации рыночные цены слишком высоки, и в городском бюджете не хватает денег на обновление автопарка за счет закупки новых автобусов и троллейбусов.

Одним из решений, которое позволит удешевить для города стоимость обновления парка пассажирского автотранспорта, может стать организация в столице Сибири собственного производства. Кроме того, Владимир Городецкий не раз говорил, что для города «важно вкладывать деньги в «живые» предприятия, которые растут и развиваются». В этом случае удешевление необходимой для города продукции, в частности, пассажирского транспорта, произойдет и за счет снижения расходов на доставку его из других регионов (а это немалые средства), и, главное, за счет налоговых поступлений, которые местные предприятия платят в городской бюджет.

В настоящее время по инициативе новосибирской мэрии и лично мэра реализуются несколько таких проектов, которые должны кардинально решить проблемы изношенности муниципального автопарка Новосибирска.

Первым шагом к местному производству пассажирского транспорта стали планы сборки на заводе имени Коминтерна автобусов Минского автозавода. По инициативе мэрии в этом году Новосибирск посетили представители МАЗа. Результатом переговоров стало заключение контракта между заводом им. Коминтерна и Минским автозаводом, согласно которому в 2004 году в Новосибирске должна быть налажена сборка автобусов марки «Сибиряк-МАЗ».

Следующим шагом стала городская программа «Троллейбус», главной целью которой является обновление парка новосибирских троллейбусов путем замены кузовов и капитального ремонта узлов и агрегатов. Производство кузовов первой комплектности будет выполняться на ЗАО «Сибэлтранссервис».

Кроме того, в программе «Троллейбус» заняты еще несколько новосибирских предприятий, которые производят комплектующие. Сейчас порядка 300 из 2000 деталей, использующихся при сборке кузова, производятся в Новосибирске. По словам генерального директора «Сибэлтранссервис» Сергея Парфенова, «из 150 предприятий, которые поставляют нам детали, 30 — новосибирские». В частности, тяговый электропривод производит ОАО «Сибстанкоэлектропривод», роторно-лопастные компрессоры — ООО НТК «Зенит». Одновременно идет разработка и внедрение агрегатов, не имеющих аналогов в России, которые позволят сделать сибирский троллейбус уникальным. Например, специалистами Новосибирского государственного технического университета разрабатывается счетчик электроэнергии, также идет работа по созданию силовых агрегатов, позволяющих значительно экономить электричество. В будущем планируется производить в Новосибирске большинство из комплектующих, за исключением тех, которые делать в Сибири невозможно технологически.

Но главной отличительной чертой сибирского кузова станет его повышенная прочность, надежность и долговечность. По словам Сергея Парфенова, это достигается с помощью усиленной рамы и антикоррозийной защиты, применения нержавеющей стали в слабых местах кузова и вынесения высоковольтных агрегатов на крышу.

Стоимость одного кузова, собранного «Сибэлтранссервисом», составит 600 тысяч рублей, что дешевле, чем на других заводах, производящих подобную продукцию. С учетом транспортных расходов — в среднем на 150-200 тыс. рублей.

В мэрии уверены, что новосибирский кузов троллейбуса найдет своего потребителя и будет пользоваться спросом. Уже этим летом планируется рассылка предложений в управления транспорта других сибирских городов с тем, чтобы заинтересовать их покупкой более дешевого и более приспособленного к местным условиям корпуса. Первый собранный в Новосибирске кузов планируется показать на Промышленной выставке. Выставка состоится 27 июня на площади Свердлова, на мероприятии будут присутствовать представители муниципалитетов сибирских городов.

Пока совместная работа по разработке и производству сибирского троллейбуса идет на уровне координации рабочей группы из новосибирских предприятий, общее руководство которой осуществляет мэрия. Но Владимир Городецкий, побывавший 5 июня в сборочном цехе «Сибэлтранссервиса», отметил: «Возможно, более приемлемой организационной структурой станет холдинг из предприятий, занятых в этом производстве. Это даст возможность решить многие проблемы, в том числе и финансовые, а также позволит самим предприятиям увидеть перспективы того, чем они занимаются».