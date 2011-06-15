Как сообщил руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко, в этом году работы будут развернуты сразу в 5 муниципальных образованиях Новосибирской области. К ликвидации запланирована 71 несанкционированная свалка мусора. Глава департамента пояснил, что 8 несанкционированных свалок будут ликвидированы в Бердске, 14 — в Искитиме и еще 15 – в Искитимском районе, 10 – в Оби, 16 – в Колыванском районе, 8 – в Тогучинском.

На эти цели из областного бюджета выделено 6 млн. рублей. Еще 1,2 млн. рублей будут привлечены в качестве софинансирования из бюджетов муниципальных образований.

Основы для системной работы по ликвидации несанкционированных свалок в районах области были заложены еще в прошлом году, сообщается в пресс-релизе областного правтельства. Тогда работы проводились только на территории Новосибирского района.

За счет средств регионального бюджета здесь было ликвидировано 7 наиболее крупных несанкционированных свалок в местах массового размещения садоводческих и дачных некоммерческих объединений с общим объемом отходов 18 839 куб. м. Это свалка вблизи поселка Пашино по дороге в п. Красный Яр, по дороге от с. Плотниково в д. Репьево, в районе ОбьГЭС, по дороге от с. Ленинское в с. Верх-Тула, по дороге к поселку Железнодорожный, свалка вблизи села Плотниково и в районе п. Садовый. Отходы вывезены на санкционированные полигоны ТБО. На всех объектах были высажены деревья.

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