Как сообщил руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко, в этом году работы будут развернуты сразу в 5 муниципальных образованиях Новосибирской области. К ликвидации запланирована 71 несанкционированная свалка мусора. Глава департамента пояснил, что 8 несанкционированных свалок будут ликвидированы в Бердске, 14 — в Искитиме и еще 15 – в Искитимском районе, 10 – в Оби, 16 – в Колыванском районе, 8 – в Тогучинском.
На эти цели из областного бюджета выделено 6 млн. рублей. Еще 1,2 млн. рублей будут привлечены в качестве софинансирования из бюджетов муниципальных образований.
Основы для системной работы по ликвидации несанкционированных свалок в районах области были заложены еще в прошлом году, сообщается в пресс-релизе областного правтельства. Тогда работы проводились только на территории Новосибирского района.
За счет средств регионального бюджета здесь было ликвидировано 7 наиболее крупных несанкционированных свалок в местах массового размещения садоводческих и дачных некоммерческих объединений с общим объемом отходов 18 839 куб. м. Это свалка вблизи поселка Пашино по дороге в п. Красный Яр, по дороге от с. Плотниково в д. Репьево, в районе ОбьГЭС, по дороге от с. Ленинское в с. Верх-Тула, по дороге к поселку Железнодорожный, свалка вблизи села Плотниково и в районе п. Садовый. Отходы вывезены на санкционированные полигоны ТБО. На всех объектах были высажены деревья.
от Поповой Татьяны Ивановна,
Попова Владимира Валерьевича,
прож.: НСО, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Зеленая, д. 21,
а также других жителей поселка «Озерный»
Мочищенского сельсовета Новосибирского
района Новосибирской области
ОБРАЩЕНИЕ
Мы, жители поселка «Озерный» Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области обращаемся к Вам по следующим причинам. Просим принять меры по ликвидации несанкционированных свалок на территории нашего поселка. Эти свалки накапливались годами жителями поселка и на данный момент лес и территория части завалина отходами .Глава местного самоуправления решать этот вопрос не торопится.