На ликвидацию несанкционированных свалок в Новосибирской области из бюджета региона выделено 6 млн. рублей

     
     

    Как сообщил руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко, в этом году работы будут развернуты сразу в 5 муниципальных образованиях Новосибирской области. К ликвидации запланирована 71 несанкционированная свалка мусора. Глава департамента пояснил, что 8 несанкционированных свалок будут ликвидированы в Бердске, 14 — в Искитиме и еще 15 – в Искитимском районе, 10 – в Оби, 16 – в Колыванском районе, 8 – в Тогучинском.

    На эти цели из областного бюджета выделено 6 млн. рублей. Еще 1,2 млн. рублей будут привлечены в качестве софинансирования из бюджетов муниципальных образований.

    Основы для системной работы по ликвидации несанкционированных свалок в районах области были заложены еще в прошлом году, сообщается в пресс-релизе областного правтельства. Тогда работы проводились только на территории Новосибирского района.

    За счет средств регионального бюджета здесь было ликвидировано 7 наиболее крупных несанкционированных свалок в местах массового размещения садоводческих и дачных некоммерческих объединений с общим объемом отходов 18 839 куб. м. Это свалка вблизи поселка Пашино по дороге в п. Красный Яр, по дороге от с. Плотниково в д. Репьево, в районе ОбьГЭС, по дороге от с. Ленинское в с. Верх-Тула, по дороге к поселку Железнодорожный, свалка вблизи села Плотниково и в районе п. Садовый. Отходы вывезены на санкционированные полигоны ТБО. На всех объектах были высажены деревья.

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    1 КОММЕНТАРИЙ

    1. от Поповой Татьяны Ивановна,
      Попова Владимира Валерьевича,
      прож.: НСО, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Зеленая, д. 21,
      а также других жителей поселка «Озерный»
      Мочищенского сельсовета Новосибирского
      района Новосибирской области

      ОБРАЩЕНИЕ

      Мы, жители поселка «Озерный» Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области обращаемся к Вам по следующим причинам. Просим принять меры по ликвидации несанкционированных свалок на территории нашего поселка. Эти свалки накапливались годами жителями поселка и на данный момент лес и территория части завалина отходами .Глава местного самоуправления решать этот вопрос не торопится.

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