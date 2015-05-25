Сегодня, 25 мая, терраса&бар «10Ten» начала свою работу на крыше отеля Marriott в Новосибирске.

Новое заведение открыто для жителей города, а не только для проживающих гостей отеля, как было ранее, уточнила «КС» PR-координатор Novosibirsk Marriott Hotel Наталья Брус.

Терраса&бар расположена на десятом этаже отеля. «Дизайн летней террасы отеля схож с дизайном летней веранды со стороны Орджоникидзе. В целом выдержан стиль Marriott — электронные навесы-маркизы от солнца и дождя, диваны и кресла из европейского искусственного ротанга, гортензии, мягкие подушки», — добавила Наталья Брус.

Количество посадочных мест на террасе – 92, в баре – 52. Основу меню составляют различные виды пиццы и блюда гриль. Имеется карта вин. Стиль – casual dining. Также чуть позже на 10 этаже отеля будет установлена специализированная печь-гриль хоспер. Средний чек в «10Ten» – около 700 рублей.

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