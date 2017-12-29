С иском признать строительную компанию ООО «Доступное жилье Новосибирск» банкротом в арбитражный суд Новосибирской области 29 декабря обратилось ООО Предприятие «Востокэлектрорадиосервис».

Арбитражный суд Новосибирской области 29 декабря принял иск о банкротстве застройщика микрорайона «Новомарусино» – ООО «Доступное жилье Новосибирск». Истцом выступает ООО Предприятие «Востокэлектрорадиосервис».

Напомним, что первый иск о банкротстве строительная компания получила 13 ноября от Владимира Чальника. Впрочем, суд постановил вернуть заявление истцу, так как не усмотрел оснований для обращения в инстанцию. Изначально Владимир Чальник в качестве причины обращения указывал наличие у него задолженности, просроченной свыше трех месяцев. Величина долга в материалах дела не представлена.

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