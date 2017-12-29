В Барнауле прекращает работу один из самых крупных магазинов «Холидей Классик»

Расположенный в ТЦ «Воскресенье» магазин «Холидей Классик» вскоре закроется. Со ссылкой на сотрудников магазина портал «Недвижимость Алтая» уточняет, что это произойдет 8 января.

В Барнауле готовится к закрытию третий магазин «Холидей Классик». Сейчас это один из самых крупных магазинов продуктового ритейлера ГК «Холидей» в столице Алтайского края. Для ТЦ «Воскресенье» он является якорным арендатором.

«В магазине практически нет покупателей, несмотря на традиционный и повсеместный новогодний ажиотаж, на многих полках отсутствует товар. Как отмечают сотрудники магазина, он прекратит свою работу 8 января», — написал портал «Недвижимость Алтая».

Пока неизвестно, кто займет площади «Холидея» в торговом центре, но, предположительно, это будет «Лента», развивающая сейчас формат супермаркетов. На сегодня, по данным 2ГИС, в Барнауле работает пять магазинов «Холидей Классик». «КС» уже сообщал, что головная компания намерена сменить акцент развития, сосредоточившись на форматах «Холди Дискаунтер» и «Фермер-центр.РФ». Не так давно в городах Сибири были открыты новые магазины сети – дискаунтеры под брендом «БУМ». Закрытие магазинов в Барнауле может быть обусловлено сменой вектора развития ритейлера.

Также стоит отметить, что с начала месяца в отношении группы компаний «Холидей» по данным арбитража подано уже свыше 25 исков. Их общая сумма превышает 55 млн рублей.

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