Объем штрафных санкций, предъявленных управляющим компания в 2107 году, снизился на 66,5%. Об этом на отраслевом активе по подведению итогов работы госжилинспекции Новосибирской области (ГЖИ) сообщил руководитель ведомства.

Во время отраслевого актива по подведению итогов работы ГЖИ Новосибирской области 28 декабря руководитель ведомства Евгений Пономарев рассказал о динамике деятельности ГЖИ в текущем году.

В результате в 2017 году по сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших от граждан в ГЖИ, снизилось на 11,3% и составило 26,5 тыс. Отрицательная динамика и по количеству проведенных проверок – 4,8 тыс. (-26,8%). Сократилось количество неисполненных предписаний на 57,5%. Сума предъявленных штрафов в 2017 году УК снизилась на 66,5% и составила 17,3 млн руб. против 51,6 млн руб. в 2016 году.

«При этом следует отметить, что в результате профилактической работы снижено количество составленных протоколов (-30,9%) при значительном росте выданных предупреждений (+96,9%)», – обратил внимание Евгений Пономарев. – Кроме того, по сравнению с прошлым годом, существенно уменьшилась величина предъявленных штрафных санкций. И эта дельта примерно равна количеству денежных средств, потраченных на исполнение выданных предупреждений».

Также в Новосибирской области планируется создать совет по вопросам формирования конкурентного рынка в сфере управления многоквартирными домами (МКД). В связи с тем, что вопросы, интересующие управляющие организации порой выходят за рамки полномочий госжилиспекции и касаются формирования в целом жилищной политики в регионе, возникла необходимость в образовании такого рабочего органа, прокомментировал инициативу начальник ГЖИ. Инспекцией уже разработано положение о совете.

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