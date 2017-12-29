В Иркутской области планируют создать фармтехнопарк

В правительстве Иркутской области на заседании координационного научного совета при губернаторе участники обсудили возможность создания в регионе инновационного химико-фармацевтического технопарка.

Сегодня, 29 декабря на заседании научного совета при губернаторе Иркутской области одним из вопросов для обсуждение стал проект создания в Прибайкалье медицинского кластера. Предполагается, что фармтехнопарк будет специализироваться на разработке и доклинических исследованиях лекарственных средств и изделий медицинского назначения: он включит в себя все стадии ведения препаратов в мировую практику – от синтеза до выпуска, рассказали в пресс-службе областной администрации.

«Проект учитывает стратегически выгодное расположение региона на стыке «традиционной западной» и «традиционной восточной» медицины и направлен как на создание новых оригинальных инновационных препаратов на базе синтетического потенциала крупного химического института, так и на внедрение лекарственных препаратов, полученных из природного сырья Сибири, Дальнего Востока и смежных регионов Юго-Восточной Азии, изучением их свойств и организацией производства небольших объемов лекарственных средств», — рассказал о проекте директор ФГБУ науки Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН Андрей Иванов.

Заслушав доклад Андрея Иванова глава региона Сергей Левченко предложил вновь собрать в январе совещание с участием представителей регионального правительства, научной общественности и компании «Фармасинтез» для обсуждения совместной скоординированной работы по созданию кластера.

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