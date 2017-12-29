«КС» выявляет наиболее престижные жилые комплексы Новосибирска

 
«КС» выявляет наиболее престижные жилые комплексы Новосибирска

Редакция «КС» предлагает своим читателям проголосовать за новостройки, которые можно считать наиболее престижными в Новосибирске.

Какой из приведенных жилых комплексов Новосибирска, на ваш взгляд, достоин звания престижного?

Результаты опроса

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