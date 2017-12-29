Губернатор Томской области внес изменения в структуру исполнительной власти

В структуре администрации Томской области произошли изменения в канун Нового года. Информация об этом появилась на сайте региональной власти в пятницу.

Губернатор Сергей Жвачкин утвердил новую структуру администрации и исполнительных органов государственной власти Томской области. Так, в региональной администрации появился департамент промышленности и энергетики, объединивший в себе функции департамента промышленности и развития предпринимательства, а также департамента энергетики и комитета по атомной промышленности. Структурное подразделение будет непосредственно подчиняться заместителю губернатора по промышленной политике Игорю Шатурному.

Посредством слияния комитета по развитию предпринимательства и департамента по инновационной деятельности Сергей Жвачкин создал департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности. Курировать деятельность департамента губернатор поручил своему заместителю по экономике Андрею Антонову.

Новый департамент по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности, созданный на базе комитета по государственно-правовым вопросам и департамента по взаимодействию с законодательными и представительными органами власти, будет курировать управляющий делами администрации Томской области Анатолий Иванов. Под кураторством Иванова также будет работать преобразованный из финансово-хозяйственного управления обладминистрации департамент финансово-ресурсного обеспечения.

Глава Томской области, помимо преобразований в структуре администрации, произвел изменения в полномочиях вице-губернаторов. Если раньше комитет по охране объектов культурного наследия относился к ведению заместителя губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрею Кнорру, то теперь комитет находится в управлении вице-губернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто.

Изменения еще не вступили в силу. Как рассказали в пресс-службе областной администрации, изменения начнут действовать с 1 января 2018 года. По словам Сергея Жвачкина, в новом году перемены продолжатся. Осуществленные же изменения он назвал «оптимизацией структуры исполнительной власти для повышения эффективности ее работы», подчеркнув, что «качество управления не всегда зависит от количества чиновников».

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